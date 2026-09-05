Φωτιά στον Άγιο Στέφανο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 5/9 στον Άγιο Στέφανο Αττικής σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική. Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά που είναι μικρής έκτασης ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου στην οδό Θουκυδίδου.

Η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο και δεν απείλησε τις κατοικίες.