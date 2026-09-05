«Σταματάς κάθε 30 λεπτά!»: Το viral βίντεο τουρίστα για τα διόδια στην Ελλάδα

Snapshot Ένα βίντεο τουρίστα στα social media αναδεικνύει το πρόβλημα του πυκνού δικτύου διοδίων στην Ελλάδα.

Ο τουρίστας εκφράζει απογοήτευση και αναφέρει ότι σταματά για να πληρώσει διόδια σχεδόν κάθε 30 λεπτά.

Το φαινόμενο θεωρείται στην Ελλάδα καθημερινότητα και προκαλεί συζητήσεις για την οδική υποδομή.

Ο τουρίστας συγκρίνει αρνητικά την κατάσταση με άλλες χώρες όπου δεν υπάρχει τόσο συχνή παρουσία διοδίων. Snapshot powered by AI

Ένα σύντομο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν αρκτετό για να ανοίξει ξανά μια μεγάλη συζήτηση που στην Ελλάδα θεωρείται πλέον καθημερινότητα: το πυκνό δίκτυο διοδίων που συναντά κανείς στις εθνικές οδούς.

Ένας επισκέπτης, ταξιδεύοντας με αυτοκίνητο στους ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους, κατέγραψε την απόγνωσή του βλέποντας τις μπάρες των διοδίων να διαδέχονται η μία την άλλη. Με χιουμοριστική αλλά και αγανακτισμένη διάθεση, ο τουρίστας σχολίασε πως σε καμία άλλη χώρα δεν έχει συναντήσει κάτι παρόμοιο, αφού αισθανόταν ότι αναγκαζόταν να σταματά και να πληρώνει σχεδόν κάθε μισή ώρα.