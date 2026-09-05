Υπό έλεγχο μέσα σε 15 λεπτά η πυρκαγιά στο Άγιο Όρος

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην θέση Παπαρνίκα στη χερσόνησο του Άθω στη Χαλκιδική.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:30.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο μέσα σε 15 λεπτά, καθώς περιπολικά οχήματα του πυροσβεστικού σώματος προσέγγισαν άμεσα την πυρκαγιά πριν λάβει διαστάσεις.

Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.