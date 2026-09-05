Καίγεται δάσος στην Τανάγρα - Επεκτάθηκαν οι φλόγες από το Phantom, επιχειρούν 11 εναέρια

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην Τανάγραμετά το αεροπορικό ατύχημα με την πτώση του Phantom και επεκτάθηκε σε δασική έκταση.

Κινητοποιήθηκαν 95 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, δύο ομάδες της 1ης και της 7ης ΕΜΑΚ καθώς και 29 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Η πυρκαγιά είναι μεγάλη, ενώ κοντά στο σημείο βρίσκονται και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.