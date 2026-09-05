Τανάγρα: Στις φλόγες το εργοστάσιο όπου κατέληξε το Phantom που συνετρίβη - Δείτε εικόνες

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Phantom που συνετρίβη στην Τανάγρα κατέληξε σε ένα εργοστάσιο γεωργικών εξαρτημάτων με την επωνυμία «Pseka», που βρίσκεται στην περιοχή.

Είναι αδιευκρίνιστο αν το μαχητικό συνετρίβη ακριβώς στο σημείο ή κατέληξε εκεί.

Το εργοστάσιο τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος εκεί.

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Τι ανέφερε μάρτυρας στο Newsbomb: