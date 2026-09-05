Καβάλα: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού σε κεντρικό σημείο της πόλης

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην Καβάλα, και συγκεκριμένα στην οδό Εκάβης, όταν κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού από ακατοίκητο κτίσμα.

Σύμφωνα με το kavalanews.gr, παρά τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί στο παρελθόν, τα συντρίμμια βρέθηκαν στο κενό, προκαλώντας την αναστάτωση των κατοίκων που ζητούν πλέον άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις στα ετοιμόρροπα κτίρια της πόλης.

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