Σύλληψη 53χρονου για πυρκαγιά από καύση απορριμμάτων στο Άγιο Όρος

Άμεση ήταν η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διερεύνηση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε περιοχή του Αγίου Όρους.

Ειδικότερα, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας 53χρονος, για εμπρησμό από αμέλεια, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καρυών Αγίου Όρους. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 και περί ώρα 14:15, πλησίον του Ιερού Καθίσματος Αγίου Συμεών της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο συλληφθείς προέβη σε καύση απορριμμάτων εντός μεταλλικού βαρελιού, με αποτέλεσμα η φωτιά να διαφύγει και να επεκταθεί σε παρακείμενες καλαμιές, ξηρά χόρτα και χαμηλή βλάστηση, καίγοντας έκταση περίπου 40 τετραγωνικών μέτρων. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από την ομάδα πυρασφάλειας της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου.

Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.625 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, από 01 Ιανουαρίου έως και σήμερα 06 Σεπτεμβρίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 767 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.288.487,72 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 339 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 302 (89,09%) είναι από αμέλεια και οι 37 (10,91%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.