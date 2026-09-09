Κως: Συνελήφθη ανήλικος μετά από παράσυρση πεζού

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί και ο πατέρας του ανήλικου 

Δημήτρης Δρίζος, Επιμέλεια

Κως: Συνελήφθη ανήλικος μετά από παράσυρση πεζού
ΕΛΛΑΔΑ
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Στη σύλληψη ενός ανήλικου ημεδαπού προχώρησαν χθες το βράδυ, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κω, μετά την εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο ανήλικος οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης όταν ενεπλάκη στο τροχαίο.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του ανήλικου, κατηγορούμενος για παραμέληση εποπτείας.

Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

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