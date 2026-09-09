Κως: Συνελήφθη ανήλικος μετά από παράσυρση πεζού
Για την υπόθεση έχει συλληφθεί και ο πατέρας του ανήλικου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στη σύλληψη ενός ανήλικου ημεδαπού προχώρησαν χθες το βράδυ, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κω, μετά την εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο ανήλικος οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης όταν ενεπλάκη στο τροχαίο.
Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του ανήλικου, κατηγορούμενος για παραμέληση εποπτείας.
Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:05 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κως: Συνελήφθη ανήλικος μετά από παράσυρση πεζού
12:59 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Αγρίνιο: Τρεις συλλήψεις σε προαύλιο σχολείου για κατοχή κάνναβης
11:30 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση - πρωινή ζώνη: Ποιοι ξεχώρισαν, ποιοι δυσκολεύτηκαν
09:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σκοτώθηκε σε τροχαίο η 21χρονη αθλήτρια Φαίη Δημητριάδου
20:17 ∙ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ