Θλίψη και συγκίνηση στην κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πολίτες είπαν το τελευταίο «αντίο» τον αδικοχαμένο πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας 

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Θλίψη και συγκίνηση στην κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου κηδεύτηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Κατσικά Ιωαννίνων με τη συμμετοχή συγγενών, φίλων, συναδέλφων και της τοπικής κοινωνίας.
  • Ο Δημήτριος Πέτρου έχασε τη ζωή του μαζί με τον επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια σε αεροπορική συντριβή στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια επιδείξεων.
  • Ο σμηναγός άφησε πίσω του τη σύζυγό του και τη μικρή τους κόρη.
  • Ο θάνατός του συγκλόνισε την οικογένειά του, την τοπική κοινωνία και την Πολεμική Αεροπορία.
  • Νωρίτερα την ίδια ημέρα έγινε η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια στον Πύργο Ηλείας.
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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και θλίψης, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και η τοπική κοινωνία αποχαιρέτησαν σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στον Κατσικά Ιωαννίνων τον σμηναγό Δημήτριο Πέτρου που έχασε τη ζωή του μαζί με τον επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στην Τανάγρα μετά από συντριβή αεροσκάφους.

Στην τελετή έδωσαν το παρών και στελέχη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αποδίδοντας τιμή στη μνήμη του επισμηναγού και στην προσφορά του στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Το φέρετρο με τη σορό του αξιωματικού, σκεπασμένο με την ελληνική σημαία, μεταφέρθηκε στην εκκλησία από συναδέλφους του της Πολεμικής Αεροπορίας.

Άγημα της Αεροπορίας και η στρατιωτική μπάντα απέδωσαν τις προβλεπόμενες στρατιωτικές τιμές, σκορπώντας ρίγη συγκίνησης στους παρευρισκόμενους.

Την κυβέρνηση στην εξόδιο ακολουθία εκπροσώπησε ο yφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, ενώ το «παρών» έδωσαν βουλευτές της περιοχής, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, φορέων, συνάδελφοι του εκλιπόντος και πλήθος κόσμου που έσπευσε να συμπαρασταθεί στην οικογένειά του.Ιστορία

Ο Δημήτριος Πέτρου αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και τη μικρή τους κόρη.

Ο θάνατός του έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά του, την τοπική κοινωνία στον Κατσικά αλλά και την Πολεμική Αεροπορία.

Ο Δημήτρης Πέτρου πέταξε στους ουρανούς που αγαπούσε και είναι ένας ακόμη Αθάνατος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Δείτε περισσότερες εικόνες:

ΚΗΔΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΚΗΔΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΚΗΔΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΚΗΔΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΚΗΔΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΚΗΔΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΚΗΔΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το πρωί πραγματοποιήθηκε στον Πύργο Ηλείας η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, του άλλου χειριστή που έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Phantom.

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