Τροχαία: Έναρξη της σχολικής χρονιάς με «σαφάρι» ελέγχων σε σχολικά - 457 παραβάσεις

Διενεργήθηκαν 2.263 έλεγχοι

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Τροχαία: Έναρξη της σχολικής χρονιάς με «σαφάρι» ελέγχων σε σχολικά - 457 παραβάσεις
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Διενεργήθηκαν 2.263 έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία στην Ελλάδα με 457 συνολικές παραβάσεις.
  • Οι κυριότερες παραβάσεις αφορούσαν ταχογράφους (328) και μη τήρηση ωραρίου εργασίας (58).
  • Καταγράφηκαν επίσης παραβάσεις για παραβίαση ορίου ταχύτητας, έλλειψη πυροσβεστήρα και μη χρήση ζωνών ασφαλείας.
  • Οι αστυνομικοί διένειμαν ενημερωτικά φυλλάδια για οδική ασφάλεια σε γονείς και μαθητές.
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Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς δυνάμεις της Τροχαίας πραγματοποίησαν σαρωτικούς ελέγχους σε σχολικά λεωφορεία σε ολόκληρη τη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, ελέγχθηκαν 2.263 σχολικά οχήματα και βεβαιώθηκαν 457 παραβάσεις.

Ειδικότερα, κάποιες από τις κυριότερες παραβάσεις αφορούσαν:

  • 328 για ταχογράφο,
  • 58 για μη τήρηση ωραρίου εργασίας,
  • 10 για παραβίαση ορίου ταχύτητας,
  • 9 για έλλειψη πυροσβεστήρα,
  • 7 για μη χρήση ζωνών ασφαλείας,
  • 2 για στέρηση δελτίου τεχνικού ελέγχου,
  • 2 για φθαρμένα ελαστικά,
  • 1 για έλλειψη φαρμακείου,
  • 1 για μη αναγραφή ορίων ταχύτητας,
  • 1 για στέρηση προβλεπόμενης άδειας οδήγησης,
  • 1 για στέρηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας

Επιπλέον, οι αστυνομικοί στο πλαίσιο ενημερωτικών δράσεων διένειμαν σε γονείς και μικρούς μαθητές, φυλλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας που έχει ως στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει γονείς και μαθητές σε θέματα οδικής ασφάλειας, ιδίως κατά τις μετακινήσεις τους από και προς τα σχολεία, με απώτερο στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

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