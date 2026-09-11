Ηρακλειά: Ήχησε το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς για τους 3 μαθητές στο νησί των 80 κατοίκων

Στο πλευρό των τριών μαθητριών όλο το νησί

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ηρακλειά: Ήχησε το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς για τους 3 μαθητές στο νησί των 80 κατοίκων
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Στο νησί της Ηρακλειάς ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά για τρεις μαθητές.
  • Η εκπαιδευτικός Ιωάννα Πάντα και η νηπιαγωγός Ραφαέλα Μαλλιαρού δίνουν έμφαση στη σημασία του σχολείου για τη μικρή κοινότητα.
  • Το σχολείο δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των κατοίκων και αποτελεί πηγή ελπίδας για το μέλλον του νησιού.
  • Οι κάτοικοι της Ηρακλειάς διατηρούν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής και αποφεύγουν την τουριστική ανάπτυξη, κρατώντας το νησί ανέγγιχτο.
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Χτύπησε το πρώτο κουδούνι της φετινής σχολικής χρονιάς και στην Ηρακλειά, το μικρό νησί των Κυκλάδων που αριθμεί περίπου 80 κατοίκους.

Η εκπαιδευτικός και η νηπιαγωγός του σχολείου μίλησαν στην ΕΡΤ, αναφέροντας τους τρείς μαθητές του δημοτικού την Ευαγγελία, την Σοφία και τον Γιάννη, οι οποίοι κατά την πρώτη σχολική ημέρα πλαισιώνονται από όλη την κοινότητα μικρότερων και μεγαλύτερων του νησιού.

Η Ηρακλειά είναι ένας τόπος όπου οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν τις καθημερινές προκλήσεις, όπως τόσες απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Για την νηπιαγωγό Ραφαέλα Μαλλιαρού, το χαμόγελο των παιδιών είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Γιατί το σχολείο δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των μελών της μικρής κοινωνίας. Τα παιδιά που μεγαλώνουν στο νησί είναι η ελπίδα για το μέλλον.

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