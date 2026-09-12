Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 43χρονος που έτρεχε με 188 χλμ/ώρα στην ΠΑΘΕ
Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία η οποία αναμένεται να διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα
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- Συνελήφθη 43χρονος οδηγός αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη ο οποίος έτρεχε με 188 χλμ/ώρα στην ΠΑΘΕ.
- Η ταχύτητα του άνδρα υπερέβαινε το όριο των 120 χλμ/ώρα στο συγκεκριμένο σημείο.
- Η σύλληψη έγινε πριν από τον κόμβο της Λαχαναγοράς.
- Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία η οποία αναμένεται να διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα.
Ένας 43χρονος οδηγός αυτοκινήτου συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης αφού «έτρεχε» με 188 χλμ/ώρα στην ΠΑΘΕ.
Σύμφωνα με το thestival.gr, ο 43χρονος εντοπίστηκε να κινείται με αυτοκίνητο στην ΠΑΘΕ και πριν την είσοδό του στον κόμβο της Λαχαναγοράς κατελήφθη να οδηγεί με 188 χλμ/ώρα, τη στιγμή που το ανώτατο όριο ταχύτητας στο σημείο ορίζεται στα 120 χλμ/ώρα.
Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία η οποία αναμένεται να διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα.
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