Βόλος: Συνταξιούχος έχασε το εφάπαξ σε κομπίνα με κρυπτονομίσματα

Snapshot Ένας 64χρονος συνταξιούχος από το Βόλο έχασε 13.250 ευρώ από το εφάπαξ του σε επενδυτική απάτη με κρυπτονομίσματα.

Οι δράστες, παρουσιάζονταν ως στελέχη εταιρείας στο εξωτερικό και υπόσχονταν κέρδη χωρίς κίνδυνο μέσω τηλεφωνικών επαφών και ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Ο συνταξιούχος άνοιξε τραπεζικό λογαριασμό στη Λιθουανία και κατέθετε σταδιακά μεγάλα ποσά, λαμβάνοντας αρχικά μικρές υποτιθέμενες αποδόσεις.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου καταδίκασε σε φυλάκιση με αναστολή δύο άνδρες για την απάτη, οι οποίοι δεν παρουσιάστηκαν στη δίκη.

Ο συνταξιούχος κατήγγειλε την υπόθεση στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, αλλά δεν έχει ανακτήσει τα χρήματά του. Snapshot powered by AI

Θύμα απάτης με δήθεν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα έπεσε ένας 64χρονος συνταξιούχος από το Βόλο, ο οποίος κατέβαλε συνολικά 13.250 ευρώ από το ΕΦΑΠΑΞ του προσδοκώντας κέρδη από κρυπτονομίσματα.

Το 2021, ένας άγνωστος τηλεφώνησε στον συνταξιούχο και παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος εταιρείας του εξωτερικού, με αντικείμενο επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, πετρέλαιο, χρυσό και μετοχές, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Ταχυδρόμος».

Στη συνέχεια, μαζί με δεύτερο πρόσωπο, του έστελναν επανειλημμένα ηλεκτρονικά μηνύματα με υποσχέσεις για αποδόσεις χωρίς κίνδυνο.

Ο 64χρονος πείστηκε να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό στη Λιθουανία και να καταθέσει αρχικά 1.000 ευρώ, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Μετά την πρώτη καταβολή, ο συνταξιούχος έλαβε 100 ευρώ, τα οποία του παρουσιάστηκαν ως απόδοση της επένδυσής του.

Ακολούθησαν νέα αιτήματα χρηματοδότησης και εκείνος συνέχισε να καταθέτει χρήματα, με ορισμένες από τις επιμέρους καταβολές να φτάνουν τις 3.000 ευρώ.

Οι δύο άνδρες τού παρουσίαζαν επενδυτικό σχέδιο και τον διαβεβαίωναν ότι τα χρήματά του θα απέφεραν σημαντικά κέρδη. Σε μία από τις επικοινωνίες επικαλέστηκαν διαδικασία κεφαλαιοποίησης, ζητώντας επιπλέον καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού.

Μέσα σε έναν χρόνο, το συνολικό ποσό που είχε διαθέσει από το εφάπαξ του έφτασε τις 13.250 ευρώ. Οι υποσχόμενες αποδόσεις, όμως, δεν ήρθαν. Όταν άρχισε να ζητά εξηγήσεις, οι συνομιλητές του διέκοψαν την επικοινωνία.

Ο 64χρονος κατήγγειλε την υπόθεση στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και η αστυνομική έρευνα οδήγησε στους δύο άνδρες που καταδικάστηκαν.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου έκρινε ένοχους για απάτη έναν 58χρονο από την Αθήνα και έναν 64χρονο από την Κρήτη.

Στη δίκη, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου, επιβλήθηκε στον καθένα ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή. Οι κατηγορούμενοι δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο, όπου ο παθών περιέγραψε πώς έχασε τα χρήματά του, σύμφωνα με τον ιστότοπο taxydromos.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο συνταξιούχος δεν έχει ανακτήσει τα χρήματά του.

Πηγή: taxydromos.gr

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