Ένας στους έξι νέους αυτοτραυματίζεται στην Ελλάδα – Συγκλονίζει η μαρτυρία μητέρας

«Είδα να έχει χαράξει το χέρι της στο εσωτερικό μέρος στον αγκώνα στην αρχή απέφυγε να μου εξηγήσει είπε ότι ήταν γρατζουνιές φαινόταν όμως ότι το έκανε μόνη της»

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Ένας στους έξι νέους αυτοτραυματίζεται στην Ελλάδα – Συγκλονίζει η μαρτυρία μητέρας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας στους έξι νέους στην Ελλάδα αυτοτραυματίζεται, συχνά χωρίς να το γνωρίζει η οικογένειά του.
  • Μια μητέρα περιγράφει πως ανακάλυψε ότι η έφηβη κόρη της έκρυβε σημάδια αυτοτραυματισμού και ψυχικό πόνο.
  • Η οικογένεια ανησύχησε ιδιαίτερα όταν βρήκε γράμμα της κόρης με αναφορές στον θάνατο, που οδήγησε σε άμεση ανάγκη υποστήριξης.
  • Το νέο Πρότυπο Κοινοτικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία Εφήβων και Νέων παρέχει δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη σε παιδιά και γονείς.
  • Το Κέντρο διαθέτει διεπιστημονική ομάδα ειδικών και προσφέρει ολοκληρωμένη αξιολόγηση και βοήθεια σε νέους με επεισόδια αυτοτραυματισμού.
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Ένας στους έξι νέους στην Ελλάδα αυτοτραυματίζεται, συχνά χωρίς να το γνωρίζει η οικογένειά του.

Μια μητέρα περιγράφει στο MEGA πώς ανακάλυψε ότι η έφηβη κόρη της έκρυβε τα σημάδια και τον ψυχικό της πόνο. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου δημιουργήθηκε νέο κέντρο που παρέχει δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη σε παιδιά και γονείς.

«Είδα να έχει χαράξει το χέρι της στο εσωτερικό μέρος στον αγκώνα στην αρχή απέφυγε να μου εξηγήσει είπε ότι ήταν γρατζουνιές φαινόταν όμως ότι το έκανε μόνη της», ανέφερε στο Mega.

Για την Ελένη, όλα ξεκίνησαν με μια ανακάλυψη που κανένας γονιός δεν είναι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει. Η έφηβη κόρη της άρχισε να αυτοτραυματίζεται, κρύβοντας τον ψυχικό πόνο που βίωνε.

«Είδα ότι οι πληγές δεν επουλώνονταν και άρχισαν να επαναλαμβάνονται και κατάλαβα σταδιακά ότι ακριβώς επειδή το παρατήρησα μετά άρχισε να χαρακώνεται σε σημεία που δεν ήταν ορατά. Άμεσα ορατά», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο MEGA.

Σταδιακά, η μητέρα αντιλήφθηκε ότι η κόρη της προσπαθούσε να κρύψει τα σημάδια, σε σημεία που δεν ήταν άμεσα ορατά.

«Έτυχε όμως να δω ότι έχει αρχίσει να χαρακώνει τα πόδια της, τα οποία καλύπτονταν από την κάλτσα. Λέω γιατί κοιμάται με κάλτσες και τραβάω την κάλτσα και είδα τις χαρακιές στα πόδια, ήταν χαρακιές, χαρακιές, επαναλαμβανόμενες χαρακιές στα χέρια και στα πόδια», συνέχισε η μητέρα.

Η πρώτη αντίδραση της οικογένειας ήταν η αγωνία αλλά και ο θυμός. Η ανησυχία της οικογένειας εντάθηκε όταν ανακάλυψαν ένα γράμμα της κόρης τους, με αναφορές στον θάνατο. Τότε συνειδητοποίησαν ότι η κατάσταση απαιτούσε άμεση προσοχή και υποστήριξη.

«Με ξυραφάκι πλήγωνε τον εαυτό της. Είχαμε βρει και ένα γράμμα που έλεγε θα με βρουν νεκρή εκεί εντάθηκε η ανησυχία. Ήμασταν όλη η οικογένεια σε ένα πανικό. Κρύβαμε φυσικά τα ξυραφάκια», συνέχισε.

Τα στοιχεία που σοκάρουν

Ένας στους έξι νέους στη χώρα αυτοτραυματίζεται, ενώ διεθνείς επιδημιολογικές μελέτες ανεβάζουν το ποσοστό έως και στο 22% των νέων που ζουν στην κοινότητα. Την ίδια στιγμή, η μακροχρόνια ψυχολογική υποστήριξη μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά οικονομικά μια οικογένεια. Σε αυτή την ανάγκη έρχεται να απαντήσει το νέο Πρότυπο Κοινοτικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία Εφήβων και Νέων, που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του υπουργείου Υγείας.

Το Κέντρο στελεχώνεται από διεπιστημονική ομάδα ειδικών ψυχικής υγείας και προσφέρει ολοκληρωμένη αξιολόγηση και υποστήριξη στους νέους που έχουν βιώσει επεισόδιο αυτοτραυματισμού. Για πολλές οικογένειες, η δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε εξειδικευμένες υπηρεσίες μπορεί να αποτελέσει μια ουσιαστική διέξοδο.

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