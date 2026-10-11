Μητροπολίτης Κοζάνης στο Δήμαρχο την ώρα του αντίδωρου: «Εσύ ποιος είσαι;» - Βίντεο

Snapshot Κατά τη διανομή του αντίδωρου στον ιερό ναό Αγ. Νικολάου Κοζάνης, ο Μητροπολίτης Παύλος απευθύνθηκε στον δήμαρχο Γιάννη Κοκκαλιάρη με τη φράση «Εσύ ποιος είσαι;».

Η φράση αυτή αποτελεί συνήθη έκφραση του Μητροπολίτη για να εκφράσει παράπονο προς κάποιο πρόσωπο.

Ο δήμαρχος απάντησε με χαμόγελο και χαμηλόφωνη επιβεβαίωση, λέγοντας «Ξέρεις καλά ποιος είμαι».

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων για την Απελευθέρωση της Κοζάνης, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Snapshot powered by AI

Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο σημειώθηκε σήμερα, Κυριακή 11 Οκτωβρίου, κατά τη διανομή του αντίδωρου, στον ιερό ναό Αγ. Νικολάου Κοζάνης, μετά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την Απελευθέρωση της Κοζάνης.

Ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης Παύλος, την ώρα που ο δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκκαλιάρης πλησίασε για να πάρει το αντίδωρο, ακούστηκε να του λέει: «Εσύ ποιος είσαι;». Πρόκειται για μια χαρακτηριστική φράση που ο Μητροπολίτης χρησιμοποιεί κατά καιρούς όταν θέλει να εκφράσει κάποιο παράπονό του προς κάποιο πρόσωπο. Ο δήμαρχος αντιμετώπισε την ατάκα με χαμόγελο και του απάντησε χαμηλόφωνα: «Ξέρεις καλά ποιος είμαι.».

Δείτε το χαρακτηρισιτκό στιγμιότυπο:

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