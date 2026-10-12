Προφυλακιστέος ο γυναικολόγος που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων

Snapshot Ο 52χρονος γυναικολόγος συνελήφθη για παιδική πορνογραφία με ανηλίκους κάτω των 12 και 15 ετών, μετά από πληροφορίες που έφτασαν από τις αμερικανικές αρχές.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κατηγορηματικά την κατηγορία, ισχυριζόμενος ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη του επίμαχου υλικού στα ψηφιακά μέσα του.

Κατασχέθηκαν κινητό, laptop, tablet, εσωτερικός σκληρός δίσκος και κάρτα αποθήκευσης για ανάλυση από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Στα ψηφιακά αρχεία βρέθηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, με θύματα ακόμη και κάτω των 12 ετών.

Ο γυναικολόγος ήταν γνωστός στον ιατρικό χώρο, διατηρούσε ιατρείο στα Βόρεια Προάστια και συνεργαζόταν με μαιευτικές κλινικές της Αττικής. Snapshot powered by AI

Στη φυλακή οδηγείται ο 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος συνελήφθη στα Βόρεια Προάστια έπειτα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από τις αμερικανικές αρχές.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το κακούργημα της παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων, με τη χρησιμοποίηση ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει τα 12 και τα 15 έτη, κατ’ εξακολούθηση.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη του επίμαχου υλικού στα ψηφιακά μέσα που είχε στην κατοχή του.

«Αρνούμαι κατηγορηματικά την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας. Δεν γνώριζα την ύπαρξη του υλικού στα ψηφιακά μου μέσα», φέρεται να ισχυρίστηκε στην ανακρίτρια.

Το αίτημα του ΙΣΑ στον εισαγγελέα

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε αίτημα προς την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ζητώντας να του γνωστοποιηθούν τα στοιχεία ταυτότητας του γυναικολόγου που σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση πορνογραφικού υλικού.

Το αίτημα υποβλήθηκε στο πλαίσιο των πειθαρχικών αρμοδιοτήτων του Συλλόγου, προκειμένου να εξεταστούν οι προβλεπόμενες ενέργειες από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανά του. Η προστασία των πολιτών και ειδικά των ανηλίκων καθως και η διασφάλιση της τήρησης της ιατρικής δεοντολογίας αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες για τον ΙΣΑ.

«Ο γυναικολόγος του λαού»

Όπως έγραψε το newsbomb.gr, ο 52χρονος είναι γνωστός στον ιατρικό χώρο, έχοντας αποκτήσει μεγάλη πελατεία. Διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στα Βόρεια Προάστια και συνεργάζεται με μαιευτικές κλινικές της Αττικής.

Τα πρώτα στοιχεία έφτασαν στις ελληνικές Αρχές από τις ΗΠΑ, μέσω της Google και του NCMEC, του αμερικανικού οργανισμού που ασχολείται με την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ξεκίνησαν την ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων και, ακολουθώντας τα ηλεκτρονικά ίχνη του επίμαχου λογαριασμού, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον κάτοχό του και να εντοπίσουν την κατοικία του.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση στο σπίτι του 52χρονου, όπου συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στον χώρο.

Κινητό, laptop, tablet και σκληρός δίσκος στο μικροσκόπιο

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, εσωτερικός σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, laptop, tablet και κάρτα αποθήκευσης.

Οι συσκευές μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να εξεταστεί αναλυτικά το περιεχόμενό τους.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, από την έρευνα εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία, φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι ηλικίες των ανηλίκων που εμφανίζονται σε μέρος του υλικού, καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αρχών, φέρεται να είναι ακόμη και κάτω των 12 ετών.

Γιατί τον αποκαλούσαν «γυναικολόγο του λαού»

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η επαγγελματική διαδρομή του 52χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε αναπτύξει ισχυρή παρουσία στον χώρο της γυναικολογίας και να εξυπηρετούσε μεγάλο αριθμό ασθενών.

Διατηρούσε δικό του ιατρείο στα Βόρεια Προάστια και συνεργαζόταν με μαιευτικές κλινικές της Αττικής. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στον επαγγελματικό του κύκλο είχε αποκτήσει το προσωνύμιο «γυναικολόγος του λαού», λόγω της μεγάλης πελατείας που είχε συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια.

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