Κακοκαιρία: Δικαστήρια σε Ρόδο και Βόλο πλημμύρισαν - Σοβαρά προβλήματα στους δρόμους

Η κακοκαιρία πλήττει τη χώρα από την Κυριακή με πολλά προβλήματα να καταγράφονται σε αρκετές περιοχές

Ελένη Ευστρατίου

Κακοκαιρία: Δικαστήρια σε Ρόδο και Βόλο πλημμύρισαν - Σοβαρά προβλήματα στους δρόμους
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η κακοκαιρία από την Κυριακή προκάλεσε πλημμύρες σε δρόμους και κτήρια σε πολλές περιοχές της χώρας.
  • Στη Ρόδο και στον Βόλο, τα δικαστήρια πλημμύρισαν, με αποτέλεσμα τη διακοπή της λειτουργίας τους.
  • Στον Βόλο, η αίθουσα του πρώην Ειρηνοδικείου στο ισόγειο πλημμύρισε και χρειάστηκε καθαρισμός από τους δικαστικούς υπαλλήλους.
  • Στη Ρόδο, πλημμύρισαν το αεροδρόμιο και το Δικαστικό Μέγαρο, ενώ αρκετές περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα.
  • Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί λόγω δυσκολιών στην κυκλοφορία.
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Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία σε πολλές περιοχές της χώρας, με δρόμους και κτήρια να γεμίζουν νερά.

Μάλιστα, στη Ρόδο και στον Βόλο η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα και στα δικαστήρια, καθώς η ισχυρή βροχή έφερε νερά μέσα στις αίθουσες και διέκοψε προσωρινά τη λειτουργία υποθέσεων.

Όπως αναφέρει το gegonota.gr, η αίθουσα του πρώην Ειρηνοδικείου στο ισόγειο των Δικαστηρίων Βόλου είχε πλημμυρίσει από τις βροχές της Κυριακής, με τους δικαστικούς υπαλλήλους να ξεκινούν το σφουγγάρισμα μόλις έφτασαν στο δικαστήριο το πρωί.

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Επιπλέον, στη Ρόδο, οι βροχές προκάλεσαν αρκετά προβλήματα στους δρόμους, ενώ πλημμύρισε το αεροδρόμιο και το Δικαστικό Μέγαρο. Μάλιστα, αρκετές περιοχές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Σύμφωνα με τη «Ροδιακή» κατά τη διάρκεια διεξαγωγής δικών οι αίθουσες του Πρωτοδικείου και του Εφετείου ξεκίνησαν να πλημμυρίζουν, ενώ νερά έσταζαν και από τις οροφές.

Η κακοκαιρία εξακολουθεί να επηρεάζει το νησί, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Παράλληλα έχουν γίνει συστάσεις και στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω δυσκολιών στην κυκλοφορία.

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