Λασίθι: Έως τις 19 Οκτωβρίου οι δηλώσεις παραγωγών για αποζημιώσεις εξαιτίας της κακοκαιρίας

Snapshot Οι παραγωγοί στο Οροπέδιο Λασιθίου πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις αποζημίωσης έως τις 19 Οκτωβρίου 2026 λόγω ζημιών από την κακοκαιρία στις αρχές Οκτωβρίου.

Η υποβολή δηλώσεων αφορά ζημιές από τις βροχοπτώσεις και πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή μεταξύ 1ης και 4ης Οκτωβρίου 2026.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ στον οικείο Δήμο σύμφωνα με τον νόμο 3877/2010 και τους κανονισμούς του ΕΛΓΑ.

Οι κτηνοτρόφοι έχουν ήδη υποβάλει δηλώσεις απώλειας ζωικού κεφαλαίου, οι οποίες βρίσκονται υπό έλεγχο από τους κτηνιάτρους του ΕΛΓΑ για τον προσδιορισμό των αποζημιώσεων. Snapshot powered by AI

Έως τις 19 Οκτωβρίου θα πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις για αποζημίωση οι παραγωγοί στο Οροπέδιο Λασιθίου, των οποίων οι καλλιέργειες καταστράφηκαν εξαιτίας της κακοκαιρίας στις αρχές του μήνα.

Όπως ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ, οι παραγωγοί, των οποίων οι καλλιέργειες υπέστησαν ζημίες από τις υπερβολικές βροχοπτώσεις από 1ης έως και 4ης Οκτωβρίου 2026 και από τα πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία ακολούθησαν, στην περιοχή του δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, οφείλουν να υποβάλουν δηλώσεις, έως την 19η Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με τον νόμο 3877/2010 και τους κανονισμούς του ΕΛΓΑ, προκειμένου να λάβουν αποζημιώσεις για απώλεια φυτικής παραγωγής, φυτικού κεφαλαίου, γεωργικών εγκαταστάσεων και γεωργικού εξοπλισμού.

Οι δηλώσεις ζημιάς, υποβάλλονται στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ, στον οικείο Δήμο.

Οι Δηλώσεις Απώλειας Ζωικού Κεφαλαίου, τις οποίες ήδη υπέβαλαν οι κτηνοτρόφοι, ευρίσκονται στην διαδικασία του ελέγχου από τους Κτηνιάτρους του ΕΛΓΑ, για να συνταχθούν τα σχετικά πορίσματα και να προσδιοριστούν οι αποζημιώσεις ανά δικαιούχο ασφαλισμένο παραγωγό στον Οργανισμό.

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