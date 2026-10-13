Υπόθεση γυναικολόγου: «Πώς θα κρατούσε τέτοιος άνθρωπος το μωρό μου;»

Snapshot Ο γνωστός γυναικολόγος των Βορείων Προαστίων κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του για κατηγορίες πορνογραφίας ανηλίκων.

Κατασχέθηκαν κινητό, laptop, σκληρός δίσκος και tablet, στα οποία βρέθηκαν εκατοντάδες αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μέσω ειδοποίησης από το σύστημα προστασίας ανηλίκων της Google και μιας υπηρεσίας στις ΗΠΑ.

Πολλές γυναίκες ασθενείς του γυναικολόγου βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, αμφισβητώντας την εμπιστοσύνη τους προς αυτόν.

Μια έγκυος γυναίκα δήλωσε ότι ο γυναικολόγος πρέπει να τιμωρηθεί και δεν μπορεί να γίνει συζήτηση για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του, ο γνωστός γυναικολόγος των Βορείων Προαστίων, ή «γυναικολόγος του λαού», όπως τον αποκαλούσαν, ο οποίος κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων.

Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός STAR, πολλές γυναίκες που παρακολουθούσε ο γνωστός γυναικολόγος βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

«Πώς θα κρατούσε τέτοιος άνθρωπος το μωρό μου;»

Ο γυναικολόγος ήταν άνθρωπος υπεράνω πάσης υποψίας για τις ασθενείς του: «Χίλιες φορές να μου έλεγαν ότι είναι δολοφόνος. Δηλαδή, ένας τέτοιος άνθρωπος θα ήταν ο πρώτος άνθρωπος που θα κρατούσε στα χέρια του το μωρό μου; Πρέπει να τιμωρηθεί. Δυστυχώς, αυτό το πράγμα δεν παίρνει συζήτηση!», δήλωσε 29χρονη έγκυος στο STAR.

«Με αυτόν τον άνθρωπο είχα πάρα, πάρα, πάρα πολύ στενή σχέση σαν γυναικολόγο. Του λέω: “Όλοι έχουμε τις αμαρτίες μας. Εγώ έχω το φαΐ. Κάτι θα έχετε κι εσείς, δεν γίνεται!”. Και κάνει: “Χα χα, όλοι κάτι έχουμε!”», πρόσθεσε.

Γιατί τον αποκαλούσαν «γυναικολόγο του λαού»

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η επαγγελματική διαδρομή του 52χρονου, ο οποίος φέρεται να είχε αναπτύξει ισχυρή παρουσία στον χώρο της γυναικολογίας και να εξυπηρετούσε μεγάλο αριθμό ασθενών.

Διατηρούσε δικό του ιατρείο στα Βόρεια Προάστια και συνεργαζόταν με μαιευτικές κλινικές της Αττικής. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στον επαγγελματικό του κύκλο είχε αποκτήσει το προσωνύμιο «γυναικολόγος του λαού», λόγω της μεγάλης πελατείας που είχε συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια.

Εκατοντάδες αρχές με παιδική πορνογραφία στην κατοχή του μαιευτήρα

Κινητό τηλέφωνο, laptop, σκληρός δίσκος και tablet κατασχέθηκαν και ερευνώνται. Όπως προέκυψε, εντοπίστηκαν εκατοντάδες αρχεία, φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν χτύπησε συναγερμός στο σύστημα προστασίας ανηλίκων της Google και ακόμη μίας υπηρεσίας στις ΗΠΑ, καθώς εντοπίστηκε χρήστης από την Ελλάδα να αποθηκεύει παράνομο υλικό σε διαδικτυακό χώρο.

Υπενθυμίζεται πως ο γνωστός γυναικολόγος, μετά την απολογία του χτες Δευτέρα στον ανακριτή κρίθηκε προφυλακιστέος.

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