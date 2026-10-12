Κρανίου τόπος το Οροπέδιο Λασιθίου: Εικόνες καταστροφής μετά τη θεομηνία - Βίντεο

Snapshot Η θεομηνία στο Οροπέδιο Λασιθίου προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες, αγροτικές εκτάσεις και περιουσίες.

Οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές απώλειες καθώς καλλιέργειες καταστράφηκαν και προϊόντα σαπίζουν μέσα στις λάσπες.

Το τοπίο παραμένει γεμάτο λάσπες και φερτά υλικά, καθιστώντας δύσκολη την άμεση αποκατάσταση των ζημιών.

Η επιστροφή στην κανονικότητα απαιτεί χρόνο, οργανωμένο συντονισμό και ουσιαστική στήριξη προς τους πληγέντες παραγωγούς.

Οι εικόνες από drone αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής και την έκταση των ζημιών στο Οροπέδιο Λασιθίου. Snapshot powered by AI

Εικόνες απόλυτης καταστροφής καταγράφονται στο Οροπέδιο Λασιθίου λίγες ημέρες μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη, αφήνοντας πίσω της μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες, αγροτικές εκτάσεις και περιουσίες.

Κάτοικοι και παραγωγοί εξακολουθούν να μετρούν τις πληγές τους, προσπαθώντας να αποτιμήσουν το μέγεθος της καταστροφής μέσα σε ένα τοπίο γεμάτο λάσπες, φερτά υλικά και κατεστραμμένη παραγωγή.

Οι εικόνες που κατέγραψε με drone ο κ. Σπύρος Λιανάκης αποτυπώνουν το μέγεθος της ζημιάς από ψηλά και δείχνουν εκτάσεις που μέσα σε λίγα λεπτά μετατράπηκαν σε πεδία καταστροφής.

Παραγωγοί είδαν την περιουσία τους να χάνεται μέσα σε λίγα λεπτά

Για πολλούς αγρότες της περιοχής, η θεομηνία δεν άφησε απλώς ζημιές, αλλά έπληξε ουσιαστικά το εισόδημα και τον κόπο μιας ολόκληρης χρονιάς.

Καλλιέργειες καταστράφηκαν, προϊόντα σαπίζουν μέσα στις λάσπες και αγροτεμάχια παραμένουν καλυμμένα από νερά και φερτά υλικά.

Η αγωνία πλέον είναι διπλή: από τη μία να καθαριστούν οι εκτάσεις και να αποκατασταθούν οι ζημιές και από την άλλη να φανεί πώς και πότε οι πληγέντες παραγωγοί θα μπορέσουν να επανέλθουν στην κανονικότητα.

Λάσπες και σάπια προϊόντα συνθέτουν το σκηνικό

Προς το παρόν, το τοπίο παραμένει αποκαρδιωτικό.Λάσπες, κατεστραμμένες καλλιέργειες και σάπια προϊόντα συνθέτουν την εικόνα στο Οροπέδιο Λασιθίου, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορεί ακόμη να σωθεί.

Η έκταση της καταστροφής είναι τέτοια, ώστε η επιστροφή στην κανονικότητα αναμένεται να απαιτήσει χρόνο, συντονισμό και ουσιαστική στήριξη προς τους παραγωγούς που είδαν την περιουσία τους να χάνεται μέσα σε ελάχιστες στιγμές.

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