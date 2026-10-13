Τρόμος στο Νευροκόπι: Αρκούδες κατασπάραξαν πάνω από 200 πρόβατα - «Έχουν τον θάνατο για παιχνίδι»

Snapshot Στην περιοχή του Νευροπίου καταγράφ καθημερινές επισεις αρκούδων σε κοπάδια προβάτων, με απώλειες άνω των 200 ζων.

Κάμερες της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» επιβεβαιώνουν την παρουσία πολλών αρκούδων στην περιοχή.

Οι μεγαλύτερες αρκούδες περιορίζονται σε μεμονωμένες επιθέσεις, ενώ οι νεότερες επιτίθενται συχνότερα και με μεγαλύτερη επιθετικότητα.

Οι κάτοικοι αποφεύγουν τις μετακινήσεις μετά το σούρουπο λόγω φόβου για επικίνδυνες συναντήσεις με τις αρκούδες.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για την ασφαλή απομάκρυνση των αρκούδων και την προστασία των κοπαδιών τους. Snapshot powered by AI

Καθημερινές είναι οι επιθέσεις που δέχονται τα κοπάδια στην περιοχή του Νευροκοπίου από αρκούδες, προκαλώντας έντονο φόβο στην τοπική κοινωνία.

Κτηνοτρόφος της περιοχής ανέφερε στο MEGA πως έχει χάσει πάνω από 200 πρόβατα από τις επιθέσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κάμερες της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» επιβεβαιώνουν την παρουσία πολυάριθμων αρκούδων στην περιοχή.

«Σε όλα τα χωριά άρχισαν και μπαίνουνε αρκούδες. Εμένα μου έκανε πάνω από 200 ζώα ζημία. Τα έχει πιάσει η κάμερα της ‘Καλλιστώ΄. Μια αρκούδα μεγάλης ηλικίας, δηλαδή πάνω από δέκα χρονών, θα πάρει ένα, θα φύγει. Οι μικρές οι αρκούδες που είναι 7-8 χρονών, το θάνατο το έχουν για παίξιμο, για παιχνίδι», είπε.

Η κατάσταση έχει επηρεάσει δραματικά την καθημερινότητα των κατοίκων στα γύρω χωριά της περιοχής, οι οποίοι αποφεύγουν να κυκλοφορήσουν μετά το σούρουπο, φοβούμενοι μια επικίνδυνη συνάντηση με τα ζώα που αναζητούν εύκολη τροφή λόγω έλλειψης φυτικής τροφής στο φυσικό τους περιβάλλον.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν δραστικότερα μέτρα προκειμένου να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι αρκούδες και να διασωθούν τα κοπάδια ζώων.

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