Κεφαλονιά: Άλογα του Αίνου κινούνται ανάμεσα στα αυτοκίνητα στον δρόμο - Βίντεο

Snapshot Άλογα του Αίνου κινούνται ανεξέλεγκτα στην επαρχιακή οδό Αργοστόλι–Πόρος, στο ύψος των Πλατιών στην Κεφαλονιά.

Η παρουσία των αλόγων στον δρόμο δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια οδηγών και ζώων.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μειώνουν ταχύτητα και να αποφεύγουν απότομες κινήσεις κοντά στα ζώα.

Η επαρχιακή οδός Αργοστόλι–Πόρος είναι σημαντικός οδικός άξονας, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την αντιμετώπιση του προβλήματος. Snapshot powered by AI

Μπροστά σε ένα απρόσμενο και επικίνδυνο θέαμα βρέθηκαν οι οδηγοί που κινούνται στην επαρχιακή οδό Αργοστόλι–Πόρος, στην Κεφαλονιά, καθώς άλογα του Αίνου εμφανίζονται να περπατούν ανάμεσα στα διερχόμενα αυτοκίνητα, στο ύψος της διασταύρωσης στις Πλατιές.

Οι εικόνες που καταγράφονται σε βίντεο του αναδεικνύουν τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν όταν μεγάλα ζώα κινούνται ανεξέλεγκτα σε έναν δρόμο με διερχόμενα οχήματα. Τα άλογα περπατούν πάνω στο οδόστρωμα, χωρίς να φαίνεται να υπάρχει κάποιος που να ελέγχει τις κινήσεις τους, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από το συγκεκριμένο σημείο.

Κίνδυνος για οδηγούς και ζώα

Η παρουσία των αλόγων στον δρόμο δημιουργεί συνθήκες που απαιτούν αυξημένη προσοχή. Μια ξαφνική αλλαγή κατεύθυνσης από κάποιο ζώο μπορεί να αιφνιδιάσει έναν οδηγό, ο οποίος ενδέχεται να μην έχει τον απαραίτητο χρόνο για να αντιδράσει με ασφάλεια.

Ένας απότομος ελιγμός ή ένα δυνατό φρενάρισμα μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις και για τα υπόλοιπα οχήματα που κινούνται στον δρόμο. Σε περίπτωση σύγκρουσης, άλλωστε, τα ίδια τα άλογα διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού.

Έκκληση για προσοχή στις Πλατιές

Η επαρχιακή οδός Αργοστόλι–Πόρος αποτελεί σημαντικό οδικό άξονα για τις μετακινήσεις στην Κεφαλονιά, εξυπηρετώντας καθημερινά κατοίκους και επισκέπτες του νησιού.

Μέχρι να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, οι οδηγοί που περνούν από τις Πλατιές καλούνται να μειώνουν ταχύτητα, να διατηρούν ασφαλή απόσταση και να αποφεύγουν απότομες κινήσεις που ενδέχεται να τρομάξουν τα ζώα.

Βίντεο: Μάκης Λεκατσάς

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