Hellenic Train: Δωρεάν μετακινήσεις για ένα μήνα σε πρωτοετείς φοιτητές

Snapshot Η Hellenic Train προσφέρει δωρεάν μηνιαία κάρτα πολλαπλών διαδρομών σε πρωτοετείς φοιτητές δημόσιων πανεπιστημίων για επιλεγμένες σιδηροδρομικές γραμμές.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 12 Οκτωβρίου έως 12 Νοεμβρίου 2026 με αποστολή συμπληρωμένης φόρμας και βεβαίωσης εγγραφής στο offers@hellenictrain.gr.

Η κάρτα ισχύει για απεριόριστες μετακινήσεις σε μια συγκεκριμένη διαδρομή της επιλογής του φοιτητή, συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδιάμεσων σταθμών, για έναν μήνα.

Η ψηφιακή κάρτα αποστέλλεται μέσω email εντός επτά ημερών από την επιβεβαίωση της φοιτητικής ιδιότητας και της πληρότητας της αίτησης.

Οι επιλέξιμες γραμμές περιλαμβάνουν διαδρομές όπως Πειραιάς – Κιάτο, Αθήνα – Χαλκίδα, Θεσσαλονίκη – Λάρισα και άλλες συγκεκριμένες ζώνες του δικτύου. Snapshot powered by AI

Δωρεάν μετακινήσεις για έναν μήνα σε επιλεγμένες διαδρομές του σιδηροδρομικού δικτύου προσφέρει η Hellenic Train σε πρωτοετείς φοιτητές δημόσιων πανεπιστημίων, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας για τη γνωριμία τους με το δίκτυο και τις υπηρεσίες της εταιρείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από τις 12 Οκτωβρίου έως και τις 12 Νοεμβρίου 2026, προκειμένου να λάβουν δωρεάν προσωποποιημένη μηνιαία κάρτα πολλαπλών διαδρομών, η οποία εκδίδεται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή.

Η κάρτα παρέχει τη δυνατότητα απεριόριστων μετακινήσεων για έναν μήνα σε μία συγκεκριμένη διαδρομή της επιλογής του φοιτητή, συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδιάμεσων σταθμών.

Σε ποιες γραμμές ισχύει η δωρεάν κάρτα

Η προσφορά αφορά επιλεγμένα τμήματα του δικτύου της Hellenic Train και συγκεκριμένα τις ακόλουθες γραμμές:

Πειραιάς – Κιάτο

Αθήνα – Χαλκίδα

Λειανοκλάδι – Στυλίδα

Προαστιακός Πάτρας, με επιλογή ζώνης

Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Φλώρινα

Θεσσαλονίκη – Σίνδος

Θεσσαλονίκη – Λάρισα

Λάρισα – Βόλος

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να επιλέξουν μία συγκεκριμένη διαδρομή κατά την υποβολή της αίτησής τους. Η δωρεάν μετακίνηση θα αφορά τη διαδρομή αυτή για όλη τη διάρκεια ισχύος της κάρτας.

Πώς γίνεται η υποβολή αιτήσεων

Για τη συμμετοχή στην προσφορά, οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν τη Φόρμα Υποβολής Αιτήματος, η οποία διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή PDF.

Στη φόρμα απαιτείται η συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων του αιτούντος, της γραμμής και των σταθμών αναχώρησης και άφιξης, καθώς και της επιθυμητής ημερομηνίας έναρξης ισχύος της κάρτας. Η ημερομηνία έναρξης θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον επτά ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Μαζί με τη συμπληρωμένη φόρμα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν αντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής τους ως πρωτοετών φοιτητών σε δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Τα δύο δικαιολογητικά αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση offers@hellenictrain.gr.

Σύμφωνα με την εταιρεία, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης και επιβεβαιωθεί η φοιτητική ιδιότητα του αιτούντος, η προσωποποιημένη μηνιαία κάρτα θα αποστέλλεται μέσω email σε ψηφιακή μορφή εντός επτά ημερών.

Με πληροφορίες από athenstransport.com

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