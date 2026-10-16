Θεσσαλονίκη: Περισσότεροι από 77.000 μαθητές κατέρριψαν το πανελλήνιο ρεκόρ ταυτόχρονης ΚΑΡΠΑ

Snapshot Στη Θεσσαλονίκη, 77.195 μαθητές από 1.227 σχολεία κατέρριψαν το πανελλήνιο ρεκόρ ταυτόχρονης ΚΑΡΠΑ κατά την Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς στις 16 Οκτωβρίου 2026.

Η εκδήλωση συνδύασε πρακτική ΚΑΡΠΑ σε εκπαιδευτικά προπλάσματα με διαδικτυακή συμμετοχή σχολείων από όλη τη χώρα, υποστηριζόμενη από εθελοντές της οργάνωσης KIDS SAVE LIVES.

Διατέθηκαν δωρεάν πιστοποιήσεις Βασικής Υποστήριξης της Ζωής, εκπαιδευτικά προπλάσματα και απινιδωτές για ενίσχυση της ασφάλειας στα σχολεία, με τη συνδρομή εταιρειών όπως ο Ελληνικός Χρυσός και η Medical 24.

Ο υφυπουργός Παιδείας και η αντιπεριφερειάρχης Υγείας τόνισαν τη σημασία της εκπαίδευσης των παιδιών στις πρώτες βοήθειες και την προσπάθεια για ευρεία τοποθέτηση απινιδωτών στα σχολεία.

Η οργάνωση KIDS SAVE LIVES προωθεί την εκμάθηση ΚΑΡΠΑ και πρώτων βοηθειών σε παιδιά κάθε ηλικίας, στοχεύοντας στην αύξηση της επιβίωσης από καρδιακή ανακοπή στην Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Iστορία έγραψαν και φέτος στην Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς 77.195 μαθητές από 1.227 σχολεία στη Θεσσαλονίκη, συμμετέχοντας στη δράση της ανθρωπιστικής οργάνωσης KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές, καταγράφοντας ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ ΚΑΡΠΑ.

Σύμφωνα με το thestival. gr, στόχος ήταν να ξεπεραστεί το περσινό ρεκόρ των 60.650 μαθητών από 555 σχολεία, μέσα από δύο λεπτά συγχρονισμένης πρακτικής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) σε εκπαιδευτικά προπλάσματα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου 2026, στο Περίπτερο 12 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου παρευρέθηκαν περίπου 500 μαθητές από 24 σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ σχολεία από όλη τη χώρα συνδέθηκαν διαδικτυακά, υποστηριζόμενα από δεκάδες εθελοντές του KIDS SAVE LIVES.

Στη δράση του Kids Save Lives συμμετείχαν ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, η αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Μελίνα Δερμεντζοπούλου και η συντονίστρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, Έλενα Σώκου.

Δείτε βίντεο:

«Η Ελλάδα πλέον αλλάζει σελίδα, γράφει ιστορία»

«Έχουμε ακόμη μία κατάρριψη ρεκόρ σήμερα, είναι η τρίτη χρονιά που το Kids Save Lives κατάφερε μαζί με 1.227 σχολεία από την Ελλάδα και από το εξωτερικό μαζί με περίπου 78.000 μαθητές Νηπιαγωγίων, Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων και μεγαλύτερους σπουδαστές, καταρρίψαμε το περσινό μας ρεκόρ, το οποίο ήταν δύσκολο», ανέφερε ο πρόεδρος της οργάνωσης KIDS SAVE LIVES, Αναστάσης Στεφανάκης.

Και συνέχισε: «Μέχρι τελευταία στιγμή έγινε μια τρομερή προσπάθεια και από τους συναδέλφους τους εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελλάδα να συντονιστούνε μαζί μας και να μεταδώσουν το μήνυμα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η Ελλάδα πλέον αλλάζει σελίδα, γράφει ιστορία και μικροί και μεγάλοι ξέρουμε πλέον ΚΑΡΠΑ και πως να βοηθήσουμε ένα θύμα καρδιακής ανακοπής».

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα παιδιά ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό καθώς θέλουν να μάθουν ΚΑΡΠΑ και πρώτες βοήθειες και για αυτό η οργάνωση χάρισε το όνομα της στα παιδιά.

«Η οργάνωση ονομάστηκε "Kids Save Lives: Τα παιδιά σώζουν ζωές", γιατί είναι η ελπίδα, είναι ένας λευκός πίνακας, θα γράψουμε πάνω σε μεγάλα γράμματα τις λέξεις ΚΑΡΠΑ, απινιδωτής, εθελοντισμός, αλληλεγγύη, έτσι ώστε να αλλάξουμε την Ελλάδα, η οποία είναι η τρίτη χειρότερη χώρα στην Ευρώπη στην επιβίωση των θυμάτων καρδιακής ανακοπής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στεφανάκης.

Ο κ. Στεφανάκης αναφέρθηκε επίσης στην εφαρμογή iSaveLives, η οποία βοηθά στον εντοπισμό του πλησιέστερου απινιδωτή και στην κινητοποίηση πολιτών για την παροχή βοήθειας σε επείγοντα περιστατικά.

Στο πλαίσιο της δράσης, διατέθηκαν δωρεάν πιστοποιήσεις στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS) για μαθητές και εκπαιδευτικούς, δέκα εκπαιδευτικά προπλάσματα για την εξάσκηση στην ΚΑΡΠΑ, καθώς και απινιδωτές για την ενίσχυση της ασφάλειας στα σχολεία.

Ο ίδιος ευχαρίστησε την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός για τη συμβολή της στον εκπαιδευτικό εξοπλισμό, καθώς και τη Medical 24 για την προσφορά απινιδωτών.

«Ακόμη ένα ρεκόρ, ένα σπουδαίο νούμερο, ένας πολύ μεγάλος αριθμός λόγω της ταυτόχρονης εκμάθησης πρώτων βοηθειών από τα μικρά παιδιά. Αυτό το νούμερο σημαίνει ότι το Kids Save Lives και όλα αυτά τα παιδιά, νιώθουν υπευθυνότητα έτσι ώστε αύριο να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες και όχι μόνο αύριο, αλλά και σήμερα μπορούν να σώσουν μια ζωή, να σώσουν τη ζωή ενός συνανθρώπου που μπορεί να έχει πρόβλημα», ανέφερε σε δηλώσεις του ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου.

Όσον αφορά την τοποθέτηση απινιδωτών στα σχολεία ο κ. Παπαϊωάννου τόνισε ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια για εγκατάσταση και των υπόλοιπων συσκευών που έχει ανακοινώσει η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Τη σημασία της εκπαίδευσης των παιδιών από μικρή ηλικία υπογράμμισε η αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μελίνα Δερματζοπούλου, σημειώνοντας ότι τα παιδιά είναι ιδιαίτερα δεκτικά στην εκμάθηση πρώτων βοηθειών και, όσο μεγαλώνουν, αποκτούν την απαραίτητη σωματική δύναμη και αντοχή για την εφαρμογή της ΚΑΡΠΑ.

Η δράση εντάσσεται στην προσπάθεια να φτάσει η εκπαίδευση στην αναζωογόνηση και στη χρήση απινιδωτών σε περισσότερες σχολικές κοινότητες.