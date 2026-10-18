Αιγάλεω: Αγωνία για την τύχη 17χρονης - Φόβοι ότι κινδυνεύει η ζωή της

Snapshot Εξαφανίστηκε η 17χρονη Ιωάννα-Ελένη Μπ. από το Αιγάλεω Αττικής στις 16 Οκτωβρίου και εκφράζονται φόβοι για τη ζωή της.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία της μετά από εισαγγελική εντολή για τη συγκέντρωση πληροφοριών.

Η ανήλικη έχει ύψος 1,55 μέτρα, είναι αδύνατη, με μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια, και φορούσε μπεζ ζακέτα, μπεζ παντελόνι και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για τις συνθήκες ή την τοποθεσία της εξαφάνισης.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» καλεί όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση της 17χρονης Ιωάννας-Ελένης Μπ. από την περιοχή του Αιγάλεω Αττικής, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να προχωρά την Κυριακή (18/10) στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Τα ίχνη της ανήλικης χάθηκαν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ενώ ο Οργανισμός ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της δύο ημέρες αργότερα. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων της πραγματοποιήθηκε κατόπιν εισαγγελικής εντολής, με στόχο την κινητοποίηση των πολιτών και τη συγκέντρωση πληροφοριών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στον εντοπισμό της.

Τα χαρακτηριστικά της 17χρονηςΣύμφωνα με την ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού», η Ιωάννα-Ελένη Μπ. έχει ύψος 1,55 μέτρα, είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ ζακέτα, μπεζ παντελόνι και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και η περιγραφή της ενδυμασίας της δημοσιοποιούνται προκειμένου να διευκολυνθεί η αναγνώρισή της από οποιονδήποτε ενδέχεται να την έχει δει μετά την εξαφάνισή της.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη της, ούτε για το πού ενδέχεται να βρίσκεται.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει έκκληση σε όποιον διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την εξαφάνιση της 17χρονης να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

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