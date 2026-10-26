Τραγωδία στον Πειραιά: Ο 82χρονος βγήκε από το πλοίο, έκανε όπισθεν, έχασε την ορατότητα και το ΙΧ έπεσε στη θάλασσα - Τρεις νεκροί

Snapshot Τρεις μέλη της ίδιας οικογένειας, ηλικίας 82, 79 και 45 ετών, έχασαν τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητό τους έπεσε στη θάλασσα κατά την αποβίβαση από πλοίο στον Πειραιά.

Το όχημα έκανε όπισθεν και κατέληξε στη θάλασσα στην πύλη Ε2, πιθανώς λόγω απώλειας ορατότητας από την ισχυρή βροχόπτωση.

Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε από το Λιμενικό με πλωτό μέσο και δύτες, αλλά οι τρεις επιβαίνοντες ανασύρθηκαν νεκροί.

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, συλλέγοντας μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Η τραγωδία συνέβη κατά τη διαδικασία αποβίβασης από το πλοίο «Διαγόρας» σε δύσκολες καιρικές συνθήκες με περιορισμένη ορατότητα. Snapshot powered by AI

Ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 25 Οκτωβρίου στο λιμάνι του Πειραιά, όπου ένα αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα, παρασύροντας στον θάνατο και τους τρεις επιβαίνοντές του. Νεκροί είναι ένας 82χρονος άνδρας, η 79χρονη σύζυγός του και ο 45χρονος γιος τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για τις συνθήκες του δυστυχήματος, το όχημα, ένα γκρι Toyota RAV4 που οδηγούσε ο ηλικιωμένος πατέρας, βρισκόταν στη διαδικασία αποβίβασης από το πλοίο «Διαγόρας», όταν εκτυλίχθηκαν οι δραματικές στιγμές.

Την ώρα που τα οχήματα έβγαιναν από τον καταπέλτη του πλοίου, στην περιοχή επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με ισχυρή βροχόπτωση να δυσκολεύει την ορατότητα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο 82χρονος φέρεται να έχασε την ορατότητά του λόγω της βροχής και κατά την προσπάθειά του να κινηθεί, το αυτοκίνητο έκανε οπισθοπορεία και κατέληξε στη θάλασσα, στην πύλη Ε2 του λιμανιού.

Μέσα στο όχημα βρίσκονταν η σύζυγός του και ο γιος τους, οι οποίοι δεν κατάφεραν να βγουν εγκαίρως. Οι ακριβείς κινήσεις του οδηγού και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο βρέθηκε στο νερό εξακολουθούν να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού – Νεκροί και οι τρεις επιβαίνοντες

Αμέσως μετά την πτώση του οχήματος κινητοποιήθηκαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν πλωτό μέσο και δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών.

Αρχικά ανασύρθηκε ο 45χρονος γιος, χωρίς τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια, οι δύτες εντόπισαν και ανέσυραν από το αυτοκίνητο τον 82χρονο οδηγό και την 79χρονη σύζυγό του.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, και οι τρεις επιβαίνοντες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και διαπιστώθηκε ότι είχαν χάσει τη ζωή τους. Η επιχείρηση εξελίχθηκε κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, ενώ η ανάσυρση των δύο ηλικιωμένων έγινε έπειτα από παραμονή τους στο νερό για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Οι αρμόδιες Αρχές συγκεντρώνουν μαρτυρίες από επιβάτες και άλλα πρόσωπα που βρίσκονταν στο λιμάνι, ενώ εξετάζεται και το διαθέσιμο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

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