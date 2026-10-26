Τα 263.000 ευρώ και η καταγγελία για τον τελικό του EuroCup στην απολογία Κορομηλά

Τη δική του εκδοχή για τις εννέα περιπτώσεις δωροδοκίας διαιτητών και παραγόντων του μπάσκετ που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο παρουσιάζει ενώπιον του ανακριτή ο Ηλίας Κορομηλάς. Ο κατηγορούμενος αρχιδιαιτητής αρνείται τις αποδιδόμενες πράξεις, υποστηρίζοντας ότι σε όλη τη διαδρομή του στον χώρο της διαιτησίας δεν ενήργησε ποτέ έξω από το πλαίσιο των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

Στο επίκεντρο των εξηγήσεων που φέρεται να δίνει βρίσκονται δύο χρηματικά ποσά, ύψους 193.000 και 70.000 ευρώ, τα οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, προέρχονται από την ενασχόλησή του με τη διεθνή διαιτησία. Συνολικά, όπως υποστηρίζει, έλαβε 263.000 ευρώ ως αποζημιώσεις, για τις οποίες διαθέτει τα σχετικά παραστατικά. Για την καταβολή των 70.000 ευρώ, ειδικότερα, φέρεται να επικαλείται ότι επρόκειτο για αποζημίωση που συνδεόταν με το γεγονός ότι δεν είχε υποπέσει σε κάποιο παράπτωμα.

Κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, τα ποσά κατατέθηκαν μέσω τραπεζικού συστήματος και ακολούθως αναλήφθηκαν για προσωπικούς λόγους που αφορούσαν στενό συγγενικό του πρόσωπο. Τα οικονομικά αυτά στοιχεία αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της έρευνας, καθώς κατά την έρευνα της Αστυνομίας στην κατοικία του είχαν εντοπιστεί 102.000 ευρώ.

Μάλιστα, πριν ξεκινήσει η απολογία του, ο λογιστής του κατηγορουμένου εξετάστηκε ως μάρτυρας υπεράσπισης, προκειμένου να εισφέρει στοιχεία σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα που επικαλείται ο εντολέας του.

Ο Ηλίας Κορομηλάς τοποθετείται και για την καταγγελία Ουκρανού διαιτητή, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι ο κατηγορούμενος τον προσέγγισε και του υποσχέθηκε 10.000 ευρώ, προκειμένου να σφυρίξει υπέρ της Unics Kazan στον τελικό του EuroCup το 2021. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος αντιτείνει ότι η συγκεκριμένη καταγγελία είχε εξεταστεί από τις ελληνικές αρχές και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο.

Σκεπτικό Λιόλιου

Στη φυλακή οδηγήθηκαν χθες ο προσφάτως παραιτηθείς πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, και ο επιχειρηματίας συγκατηγορούμενός του, μετά τις απολογίες τους ενώπιον του 9ου τακτικού ανακριτή, σε μια διαδικασία που διήρκεσε συνολικά περίπου 12 ώρες.

Το σκεπτικό της απόφασης για την προσωρινή κράτηση αποτυπώνεται στο ένταλμα, στο οποίο γίνεται λόγος για «σοβαρές ενδείξεις ενοχής» σε βάρος του κατηγορουμένου. Όπως αναφέρεται, οι ενδείξεις αυτές προκύπτουν από τις καταθέσεις των μαρτύρων, τα έγγραφα και τις εκθέσεις της δικογραφίας, σε συνδυασμό με την απολογία του, ενώ οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί του «στο παρόν δικονομικό τουλάχιστον στάδιο δεν κρίνονται πειστικοί».

Στο επίκεντρο του ανακριτικού σκεπτικού βρίσκονται οι καταγγελλόμενες παρεμβάσεις για τον επηρεασμό και την αλλοίωση αποτελεσμάτων αγώνων μπάσκετ. Ειδικότερα, στο ένταλμα περιγράφεται η κατ’ εξακολούθηση προσφορά, υπόσχεση και παροχή δώρων, ωφελημάτων και άλλων παροχών σε διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα, με σκοπό τον επηρεασμό αγώνων. Στις παροχές που αναφέρονται περιλαμβάνονται χρηματικά ανταλλάγματα, αλλά και η επαγγελματική ανέλιξη διαιτητή.

Οι αγώνες που περιγράφονται στο ένταλμα δεν περιορίζονται σε αναμετρήσεις που εντάσσονται σε στοιχηματικές διοργανώσεις, καθώς γίνεται ειδική μνεία και σε αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παίδων, του Πρωταθλήματος Εφήβων και του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος. Μάλιστα, σύμφωνα με το σκεπτικό, ο σκοπός του επηρεασμού φέρεται να επιτεύχθηκε.

Παράλληλα, στον κατηγορούμενο αποδίδεται παρέμβαση με αθέμιτες ενέργειες για τη διαμόρφωση αποτελεσμάτων, τόσο υπό την ιδιότητα του προέδρου της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών όσο και ως «de facto Πρόεδρος» της ομάδας. Το ένταλμα επισημαίνει, επιπλέον, ότι κατά τον χρόνο επιμέρους πράξεων κατείχε και τη θέση του προέδρου της ΕΟΚ, ενώ φέρεται να δρούσε από κοινού με συγκατηγορουμένους του, αξιοποιώντας τις προσβάσεις του στον χώρο της διαιτησίας.

Αναφορικά με την απόφαση για την προφυλάκισή του, ο ανακριτής επικαλείται τον κίνδυνο τέλεσης νέων εγκλημάτων, κρίνοντας ότι δεν θα επαρκούσε η επιβολή περιοριστικών όρων. Στο ένταλμα συνεκτιμάται, μεταξύ άλλων, η φερόμενη διαχρονική δράση του μέσω προσώπων του περιβάλλοντός του, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται και εν ενεργεία διαιτητές, καθώς και το γεγονός ότι εξακολουθεί να διατηρεί, σύμφωνα με το σκεπτικό, «πλείστες γνωριμίες και επαφές με το σύνολο σχεδόν των παραγόντων του χώρου της καλαθοσφαίρισης».

Διαβάστε επίσης