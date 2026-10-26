Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο: Έφυγε από τη ζωή η Λίλιαν Παπακώστα

Snapshot Η δημοσιογράφος Λίλιαν Παπακώστα απεβίωσε σε ηλικία 63 ετών στις 25 Οκτωβρίου.

Ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της καριέρα το 1982 στην εφημερίδα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» και εργάστηκε εκεί έως το 2010.

Εργάστηκε επίσης στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» από το 1983 και θεωρούνταν συνεργάσιμη και υπεύθυνη συνάδελφος.

Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών εξέφρασε τη θλίψη και τα συλλυπητήριά της στην οικογένεια και τους φίλους της.

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου, στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας στις 16:00. Snapshot powered by AI

Θλίψη της για την απώλεια της δημοσιογράφου Λίλιαν Παπακώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών.

Τον θάνατό της γνωστοποίησε με ανακοίνωση η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, αποχαιρετώντας τη συνάδελφό τους και εκφράζοντας τη λύπη της για την απώλεια.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ απηύθυνε, θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους φίλους της εκλιπούσας, συμμετέχοντας στο πένθος τους για τον θάνατό της.

H ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με ιδιαίτερη θλίψη ανακοινώνει την απώλεια της συναδέλφου Ευαγγελίας (Λίλιαν) Παπακώστα, η οποία πέθανε χθες Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, σε ηλικία 63 ετών.

Η Λίλιαν Παπακώστα γεννήθηκε το 1963 στο Βόλο, ενώ, μετά τις γυμνασιακές της σπουδές φοίτησε στα Τ.Ε.Ι. της Αθήνας.

Τη δημοσιογραφική της διαδρομή ξεκίνησε πολύ νωρίς, το 1982, στην εφημερίδα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ» ενώ το 1983 πηγαίνει στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ».

Από το 1984 εργάζεται ως συντάκτης ύλης στην εφημερίδα «ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ», έως και το κλείσιμό της το 2010.

Η Λίλιαν Παπακώστα υπήρξε μια συνεργάσιμη, υπεύθυνη και ευσυνείδητη συνάδελφος που δυστυχώς έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως συλλυπείται τους οικείους της και την αποχαιρετά με λύπη.

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στη συνάδελφο θα δοθεί την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου, στις 16:00, στο Αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας».

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