Απεργία Λιμενεργατών: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου - Ποιοι κλάδοι απεργούν

Snapshot Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου δε θα παραμείνουν πλοία σε τουλάχιστον 7 ελληνικά λιμάνια λόγω απεργίας λιμενεργατών.

Η απεργία συντονίζεται με κινητοποιήσεις σε περισσότερα από 100 λιμάνια σε δεκάδες χώρες, με αιτήματα για προστασία των εργαζομένων και βελτίωση των εισοδημάτων.

Συμμετέχουν πολλοί κλάδοι, όπως η Ένωση Λιμενεργατών του ΟΛΠ, ναυτεργατικά σωματεία, σωματεία μετάλλου, ναυπηγοξυλουργών και χημικής βιομηχανίας.

Επιπλέον, προκηρύχθηκε 24ωρη απεργία στον σιδηρόδρομο και στάσεις εργασίας από την ΟΜΥΛΕ και την ΑΔΕΔΥ στους δημοσίους υπαλλήλους.

Την ημέρα της απεργίας έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις και δράσεις σε πολλές πόλεις, όπως Πειραιά, Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και άλλες. Snapshot powered by AI

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία σε τουλάχιστον 7 λιμάνια της χώρας στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας Δράσης Λιμενεργατών την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καλεί τους εργαζομένους να συμμετάσχουν στην απεργιακή συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου.

Συνδικαλιστικές οργανώσεις από περισσότερα από 100 λιμάνια σε δεκάδες χώρες συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους, με βασικά αιτήματα την προστασία των εργαζομένων, τη βελτίωση των εισοδημάτων και την αποφυγή εμπλοκής των λιμενικών εγκαταστάσεων σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου-Αντιρρίου, καθώς αναμένεται ότι δεν θα πραγματοποιηθούν αναχωρήσεις κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης.

Απεργιακές αποφάσεις έχουν πάρει ακόμα η Ένωση Λιμενεργατών του ΟΛΠ, τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΠΕΝΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και ΠΕΠΡΝ, το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας, το Σωματείο Ναυπηγοξυλουργών και το Συνδικάτο Χημικής Βιομηχανίας.

Επίσης, από τον Σιδηρόδρομο η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία. Η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ), αποφάσισε τρίωρη στάση εργασίας

Την απεργία στηρίζουν ακόμη Συνταξιουχικά σωματεία Περιφέρειας Πειραιά, καθώς και η ΑΔΕΔΥ που προκήρυξε τετράωρη στάση εργασίας για τους δημοσίους υπαλλήλους στους νομούς Αττικής, Αχαΐας και Θεσπρωτίας.

Συγκεντρώσεις και δράσεις τη μέρα της απεργίας

Πειραιάς, 10 π.μ., πλατεία Δημοτικού Θεάτρου

Ελευσίνα, 7 μ.μ., πλατεία Ηρώων

Λαύριο, 7 μ.μ., λιμάνι

Θεσσαλονίκη, 7.30 μ.μ., Άγαλμα Βενιζέλου

Πάτρα, 10 π.μ. και 7 μ.μ., Νότιος Λιμένας

Βόλος, 7 μ.μ., πύλη λιμανιού (μπροστά στο Τελωνείο)

Ηγουμενίτσα, 11.30 π.μ., είσοδος λιμανιού εξωτερικού

Κέρκυρα, 7 μ.μ., είσοδος λιμανιού

Χαλκίδα, 7 μ.μ., παλιά γέφυρα

Άλλες δράσεις τη μέρα της απεργίας:

Το ΣΕΤΗΠ Αττικής θα οργανώσει αγωνιστικές δράσεις στις 7 π.μ. στον σταθμό Νερατζιώτισσας και στο Δαχτυλίδι στη λεωφόρο Κηφισίας.

Στο Περιστέρι, το Συντονιστικό Φορέων ενάντια στον πόλεμο οργανώνει συγκέντρωση στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου (Δημοκρατίας).

Στο Ίλιον, μαζικοί φορείς οργανώνουν συγκέντρωση - συναυλία στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία.

Στην Κατερίνη, στις 7 μ.μ., στην Πλατεία Ελευθερίας, καλεί το Συνδικάτο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Πιερίας.

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