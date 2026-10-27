Αγρίνιο: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στον κόμβο Παναιτωλίου

Εξαιτίας του συμβάντος προκλήθηκαν δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Αγρίνιο: Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στον κόμβο Παναιτωλίου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στον κόμβο Παναιτωλίου κοντά στο νοσοκομείο Αγρινίου.
  • Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.
  • Το συμβάν προκάλεσε δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Αγρινίου – Αντιρρίου.
  • Οι οδηγοί στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
  • Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής.
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Αναστάτωση προκλήθηκε στην Εθνική Οδό Αγρινίου – Αντιρρίου, στο ύψος του κόμβου Παναιτωλίου, κοντά στο νοσοκομείο Αγρινίου, όταν αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (27/10)

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς.

Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, ως αποτέλεσμα του συμβάντος προκλήθηκαν δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο με τους οδηγούς που κινούνται στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου να χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Μέχρι στιγμής τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει γνωστά.

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