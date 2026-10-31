Κέρκυρα: Σκάγια καρφώθηκαν στο πρόσωπο 28χρονου ενώ οδηγούσε τη μηχανή του - Σοβαρά τραυματισμένος

Snapshot Ένας 28χρονος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά στο μάτι από σκάγια στην περιοχή των Βαρυπατάδων στην Κέρκυρα.

Ο τραυματισμός συνέβη ενώ οδηγούσε τη μηχανή του σε ορεινό σημείο, πιθανώς από κυνηγετικό όπλο.

Ο 28χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κέρκυρας για ιατρική φροντίδα και αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση.

Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο κυνηγετικού ατυχήματος, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε κυνηγετική περίοδο.

Έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του υπευθύνου. Snapshot powered by AI

Σοβαρό περιστατικό με θύμα έναν 28χρονο μοτοσικλετιστή ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στην Κέρκυρα, μετά τον τραυματισμό του από σκάγια, πιθανότατα κυνηγετικού όπλου, το μεσημέρι της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου 2026, στην περιοχή των Βαρυπατάδων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του σε ορεινό σημείο της περιοχής, όταν δέχθηκε σκάγια στο πρόσωπο. Από το περιστατικό τραυματίστηκε σοβαρά στο μάτι, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί και ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να διαπιστωθούν με ακρίβεια η φύση και η έκταση των τραυμάτων του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τον 28χρονο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο κυνηγετικού ατυχήματος

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο νεαρός, με το ενδεχόμενο να πρόκειται για ατύχημα κατά τη διάρκεια κυνηγιού να βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.

Η περιοχή των Βαρυπατάδων αποτελεί σημείο κυνηγετικής δραστηριότητας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η κυνηγετική περίοδος. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι συνθήκες υπό τις οποίες τα σκάγια έπληξαν τον 28χρονο.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται με στόχο να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και να εντοπιστεί το πρόσωπο που ευθύνεται για τον τραυματισμό του μοτοσικλετιστή.

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