Διακομιδή 28χρονου από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα

Snapshot Ένας 28χρονος μεταφέρθηκε από την Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος λόγω άμεσης ανάγκης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Η διακομιδή οργανώθηκε από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για μεταφορά σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του 28χρονου. Snapshot powered by AI

Με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος μεταφέρθηκε από την Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα ένας 28χρονος, ο οποίος έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Η διακομιδή πραγματοποιήθηκε με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας ανέμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παραλάβει τον 28χρονο και να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr

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