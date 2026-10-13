Νυρεμβέργη: Ο Κωδικός «7500» για αεροπειρατεία σήμανε συναγερμό στο αεροσκάφος από Κέρκυρα

Snapshot Πτήση από την Κέρκυρα προς Νυρεμβέργη εξέπεμψε τον κωδικό «7500» που σηματοδοτεί αεροπειρατεία, προκαλώντας συναγερμό και συνοδεία από Eurofighter.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν μετά από ελέγχους, ενώ η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος.

Ερευνάται αν η αλλαγή του κωδικού ήταν αποτέλεσμα ανθρώπινης παράβλεψης ή τεχνικού ελαττώματος.

Πριν το περιστατικό, πιλότοι ανέφεραν πιθανή θεά drone γύρω από το αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης, χωρίς όμως να επιβεβαιωθεί η παρουσία του.

Η συνοριακή αστυνομία του αεροδρομίου διεξάγει έρευνα, η οποία προκάλεσε προσωρινές διακοπές στην εναέρια κυκλοφορία. Snapshot powered by AI

Αίσιο τέλος είχε το πρωινό θρίλερ με πτήση από την Κέρκυρα προς τη Γερμανία, όταν το αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης ενημέρωσε ότι κλείνει για «έκτακτη αεροπορική ανάγκη».

Ωστόσο, υπάρχουν πολλά ερωτήματα και λίγες απαντήσεις μέχρι στιγμής για το τι ακριβώς συνέβη, με δεδομένο ότι «σηκώθηκαν» Eurofighter τα οποία και συνόδευσαν το αεροσκάφος της Corendon Airlines έως ότου προσγειωθεί με ασφάλεια.

@AndreasDorfmann Euroflighter-Alarmrotte der Luftwaffe zur Begleitung dieses Fluges der Airline „Corendon Europe“ von Korfu nach Nürnberg aufgestiegen…. https://t.co/tWa7m4Tj0I — Waelsungenblut (@Waelsungenblu10) October 13, 2026

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στις 12.16 τοπική ώρα, ένα λεπτό πίσω από το χρονοδιάγραμμα, στο αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης. Περίπου μία ώρα αργότερα, η αστυνομία είπε ότι «δεν υπήρχε κίνδυνος» και οι επιβάτες επετράπη να βγουν από το αεροπλάνο λίγο αργότερα.

Einsatzkräfte haben den Albrecht-Dürer-Airport in Nürnberg abgeriegelt. Offenbar gab es Probleme mit einem Flugzeug aus Korfu. Link in X-Bio. https://t.co/IJcmV4I3aq — DER SPIEGEL (@derspiegel) October 13, 2026

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την τοπική αστυνομία, η οποία διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, το αεροπλάνο που εμπλέκεται στο περιστατικό ασφαλείας φαίνεται να έστειλε έναν κωδικό έκτακτης ανάγκης σηματοδοτώντας ότι είχε εκδηλωθεί αεροπειρατεία.

Το αεροπλάνο από την Κέρκυρα άλλαξε το squawk του, έναν τετραψήφιο κωδικό που εκχωρείται σε ένα αεροσκάφος στην αρχή μιας πτήσης για να βοηθήσει τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας να το αναγνωρίσει, σε «7500», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Το 7500 squawk σηματοδοτεί μια παράνομη παρέμβαση.

Επιπλέον, δεν ήταν πλέον δυνατή η επικοινωνία με τον πιλότο μέσω ασυρμάτου.

«Για λόγους ασφαλείας, στη συνέχεια ενεργοποιήθηκαν διάφοροι συναγερμοί», ανέφερε η δήλωση.

Τώρα ελέγχεται αν ήταν παράβλεψη ή τεχνικό ελάττωμα.

Οι πιλότοι ανέφεραν τη νύχτα πιθανή παρατήρηση drone

Το περιστατικό έρχεται λίγες ώρες μετά τις αναφορές πιλότων ότι στη διάρκεια της νύχτας «υπήρξαν θεάσεις ενός αντικειμένου, πιθανώς ενός drone» κατά την προσγείωση και την απογείωση.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν μεταξύ 2 π.μ. και 4 π.μ. σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Η επιθεώρηση της συνοριακής αστυνομίας του αεροδρομίου της Νυρεμβέργης άρχισε να ερευνά, η οποία «είχε ως αποτέλεσμα προσωρινές διακοπές στην εναέρια κυκλοφορία κατά την προαναφερθείσα περίοδο».

Η αστυνομία ανέπτυξε ένα ελικόπτερο, μεταξύ άλλων, αλλά δεν κατάφερε να επαληθεύσει το αντικείμενο.

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