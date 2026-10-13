Γερμανία: Συναγερμός στο αεροδρόμιο Νυρεμβέργης για αεροσκάφος που έφτασε από Κέρκυρα

Snapshot Οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης αναστάλθηκαν λόγω αεροπορικής έκτακτης ανάγκης χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η αστυνομία υποθέτει πιθανή έκτακτη ανάγκη κατά τη διάρκεια της πτήσης από Κέρκυρα, χωρίς επιβεβαίωση.

Το αεροδρόμιο αποκλείστηκε λίγο πριν την προσγείωση της πτήσης της Corendon Airlines στις 12:16 μ.μ.

Μαχητικά Eurofighter συνόδευσαν το αεροσκάφος πριν την ασφαλή προσγείωσή του στη Νυρεμβέργη. Snapshot powered by AI

Το αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης στη Γερμανία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι πτήσεις έχουν ανασταλεί λόγω έκτακτης αεροπορικής ανάγκης.

Σε ανακοίνωση, που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό του, το αεροδρόμιο δεν διευκρίνισε περαιτέρω τον λόγο και ανέφερε ότι θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες.

Der Nürnberger Flughafen ist wegen eines Polizeieinsatzes gegen Dienstagmittag für den Flugverkehr gesperrt worden. https://t.co/UkZDxodgqH — Kronen Zeitung (@krone_at) October 13, 2026

Πηγή της αστυνομίας δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα «Bild» ότι οι αστυνομικοί υποθέτουν «πιθανή έκτακτη ανάγκη κατά τη διάρκεια της πτήσης», αν και τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Η αστυνομία απέκλεισε το αεροδρόμιο λίγο πριν την προσγείωση της πτήσης από την Κέρκυρα, ενώ όπως έγινε γνωστό το αεροσκάφος συνόδευσαν Eurofighter. Η πτήση είχε προγραμματιστεί να προσγειωθεί στη Νυρεμβέργη περίπου στις 12:15 μ.μ. Σύμφωνα με το Flightradar24, το αεροσκάφος της Corendon Airlines προσγειώθηκε με ασφάλεια στις 12:16 μ.μ.

Στον λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η περιφερειακή αστυνομία είπε ότι έλαβε «ειδοποίηση σχετικά με μια αβέβαιη αεροπορική έκτακτη ανάγκη».

«Εν τω μεταξύ, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Νυρεμβέργη», ανέφερε η δήλωση.

«Οι έρευνες για την αιτία βρίσκονται σε εξέλιξη».

Οι πιλότοι ανέφεραν τη νύχτα πιθανή παρατήρηση drone

Το περιστατικό έρχεται λίγες ώρες μετά τις αναφορές πιλότων ότι στη διάρκεια της νύχτας «υπήρξαν θεάσεις ενός αντικειμένου, πιθανώς ενός drone» κατά την προσγείωση και την απογείωση.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν μεταξύ 2 π.μ. και 4 π.μ. σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Η επιθεώρηση της συνοριακής αστυνομίας του αεροδρομίου της Νυρεμβέργης άρχισε να ερευνά, η οποία «είχε ως αποτέλεσμα προσωρινές διακοπές στην εναέρια κυκλοφορία κατά την προαναφερθείσα περίοδο».

Η αστυνομία ανέπτυξε ένα ελικόπτερο, μεταξύ άλλων, αλλά δεν κατάφερε να επαληθεύσει το αντικείμενο.

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