Χανιά: Αυτή είναι η εξαφανισμένη γυναίκα που βρέθηκε θαμμένη - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Snapshot Η σορός που βρέθηκε σε χωράφι στις Βουκολιές Χανίων πιθανώς ανήκει στη 77χρονη Γεωργία Ντοκάκη, η οποία εξαφανίστηκε τον Ιούλιο του 2011.

Η εξαφάνιση της γυναίκας είχε δηλωθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Βουκολιών και ακολούθησαν εκτεταμένες έρευνες που δεν είχαν αποτέλεσμα εκείνη την περίοδο.

Τα ανθρώπινα υπολείμματα βρέθηκαν τυχαία και περιλαμβάνουν οστά, οδοντοστοιχία και ρούχα, τα οποία εξετάζονται για επιβεβαίωση ταυτότητας μέσω DNA.

Αρχικές έρευνες είχαν στρέψει το ενδιαφέρον σε άλλη εξαφανισμένη γυναίκα του 2022, αλλά τα ευρήματα δεν ταιριάζουν με αυτήν.

Τα εργαστηριακά αποτελέσματα DNA είναι κρίσιμα για την τελική επιβεβαίωση της ταυτότητας και την εξέλιξη της υπόθεσης. Snapshot powered by AI

Λύση σε μια υπόθεση εξαφάνισης του 2011, δείχνουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία για τη σορό που βρέθηκε σε χωράφι στις Βουκολιές Χανιών.

Συγκεκριμένα, εν αναμονή του DNA με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές και από μαρτυρίες στο zarpanews.gr, τα ευρήματα παραπέμπουν στην 77χρονη Γεωργία Ντοκάκη που αγνοείται από τον Ιούλιο του 2011, όταν έφυγε από το σπίτι της στα Βασιλιανά του Δήμου Πλατανιά, για να πάει στην στάση του υπεραστικού λεωφορείου με προορισμό τα Χανιά, όπου ήθελε να επισκεφθεί συγγενικό της πρόσωπο στο γενικό νοσοκομείο Χανίων.

Η γυναίκα χάθηκε και οι έρευνες που ακολούθησαν δεν απέδωσαν καρπούς και κάποια στιγμή σταμάτησαν.

Συγκεκριμένα, η εξαφάνιση της 78χρονης γυναίκας δηλώθηκε στο Α.Τ.Βουκολιών το απόγευμα του Σαββάτου (2/7/11). Απο τα ξημερώματα της επόμενης μέρας ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης στην ευρύτερη περιοχή με την συμμετοχή δεκάδων ατόμων απο την αστυνομία, την πυροσβεστική, την ΕΜΑΚ (με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο), την 1η Μοίρα Αλεξιπτωτιστών και εθελοντές.

Τα ανθρώπινα υπολείμματα, οστά, οδοντοστοιχία και ρούχα, βρέθηκαν την Κυριακή τυχαία σε χωράφι στην περιοχή των Βουκολιών.

Αρχικά οι έρευνες στράφηκαν στην 75χρονη πολύτεκνη μητέρα και γιαγιά που χάθηκε στον Αλικιανό το 2022 ωστόσο τα μέχρι στιγμής στοιχεία (ρούχα, δόντια) δεν κουμπώνουν.

Σε κάθε περίπτωση, τα εργαστηριακά αποτελέσματα είναι αυτά που είτε θα ρίξουν φως είτε θα συσκοτίσουν περισσότερο την υπόθεση.