Χανιά: Διασωληνωμένος 22χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο

Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Αγία Μαρίνα στα Χανιά, όπου είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 22χρονου.

Το όχημα στο οποίο επέβαινε ο νεαρός εξετράπη της πορείας του, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, και κατέληξε πάνω σε δέντρο.

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