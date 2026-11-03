Χανιά: Διασωληνωμένος 22χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο
Το όχημα στο οποίο επέβαινε ο νεαρός εξετράπη της πορείας του
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην Αγία Μαρίνα στα Χανιά, όπου είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 22χρονου.
Το όχημα στο οποίο επέβαινε ο νεαρός εξετράπη της πορείας του, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, και κατέληξε πάνω σε δέντρο.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά: Διασωληνωμένος 22χρονος μετά από σοβαρό τροχαίο
22:50 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Φοροδιαφυγή: Γιατί το myDATA δεν «βλέπει» τις συναλλαγές χωρίς απόδειξη
22:26 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά σε πτηνοτροφική μονάδα στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
06:52 ∙ LIFESTYLE
Οι 5 θρυλικές σειρές που έγραψαν ιστορία στην τηλεθέαση
10:50 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Μητσοτάκης: Μειώνεται ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από 24% στο 13%
05:28 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ