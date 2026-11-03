Πότε πέφτει η Πανσέληνος του Νοεμβρίου - Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Κάστορα»

Snapshot Η Πανσέληνος του Νοεμβρίου θα εμφανιστεί στις 24 Νοεμβρίου και θα είναι Supermoon λόγω της κοντινής απόστασης της Σελήνης από τη Γη.

Το όνομα «Φεγγάρι του Κάστορα» προέρχεται από τις παραδόσεις των Ιθαγενών Αμερικανών και σχετίζεται με τη δραστηριότητα των κάστορων πριν τον χειμώνα.

Οι κυνηγοί της Βόρειας Αμερικής χρησιμοποιούσαν αυτή την περίοδο για να συλλέξουν γούνες πριν παγώσουν τα ποτάμια.

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου έχει επίσης άλλες ονομασίες, όπως «Φεγγάρι του Παγετού» και «Φεγγάρι του Θρήνου» σύμφωνα με κελτικές παραδόσεις.

Η καλύτερη ώρα για παρατήρηση είναι μετά τη δύση του ήλιου, όταν το φεγγάρι ανατέλλει με πορτοκαλί απόχρωση χαμηλά στον ορίζοντα. Snapshot powered by AI

Το φθινόπωρο οδεύει προς το τέλος του και ο νυχτερινός ουρανός ετοιμάζεται να υποδεχτεί την τελευταία πανσέληνο της σεζόν. Ο λόγος για τη Πανσέληνο του Νοεμβρίου, η οποία αναμένεται να καθηλώσει τους λάτρεις της αστρονομίας και της ρομαντικής ατμόσφαιρας.

Πότε πέφτει η Πανσέληνος του Νοεμβρίου

Το φεγγάρι θα φτάσει στη μέγιστη φωτεινότητά του την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου. Το εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο, μάλιστα, συμπίπτει χρονικά με την περίοδο κατά την οποία η Σελήνη βρίσκεται κοντά στο περίγειό της (σε απόσταση πολύ κοντινή στη Γη), γεγονός που την καθιστά οπτικά μεγαλύτερη και πιο λαμπερή, συγκαταλέγοντάς την στα λεγόμενα Supermoons (Υπερπανσελήνους) της χρονιάς.

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Κάστορα»

Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες ονομασίες των πανσελήνων, οι ρίζες της προέρχονται από τις παραδόσεις των Ιθαγενών Αμερικανών και τις αγροτικές κοινότητες της Βόρειας Αμερικής, οι οποίες χρησιμοποιούσαν τους σεληνιακούς κύκλους για να καταγράφουν τις αλλαγές των εποχών.

Ο Νοέμβριος ήταν η εποχή κατά την οποία οι κάστορες δραστηριοποιούνται έντονα, χτίζοντας τα φράγματά τους και αποθηκεύοντας ποσότητες τροφής μέσα στις φωλιές τους ενόψει του βαρύ χειμώνα που πλησίαζε.

Παράλληλα, την ίδια περίοδο οι κυνηγοί της Βόρειας Αμερικής έστηναν τις παγίδες τους για να εξασφαλίσουν τα πυκνά, χειμερινά γούνινα δέρματα των ζώων πριν παγώσουν τα ποτάμια.

Εναλλακτικές ονομασίες

Εκτός από το «Φεγγάρι του Κάστορα», η πανσέληνος του Νοεμβρίου είναι γνωστή στην παράδοση και με άλλες ονομασίες, όπως:

«Φεγγάρι του Παγετού»: Λόγω των πρώτων χαμηλών θερμοκρασιών και της παγωνιάς που χαρακτηρίζουν τα τέλη του Νοεμβρίου.

Λόγω των πρώτων χαμηλών θερμοκρασιών και της παγωνιάς που χαρακτηρίζουν τα τέλη του Νοεμβρίου. «Mourning Moon» (Το Φεγγάρι του Θρήνου): Σύμφωνα με κελτικές παραδόσεις.

Αν ο καιρός το επιτρέψει, η καλύτερη ώρα για να απολαύσετε το θέαμα είναι ακριβώς μετά τη δύση του ήλιου, όταν το φεγγάρι ανατέλλει χαμηλά στον ορίζοντα, αποκτώντας μια εντυπωσιακή πορτοκαλί απόχρωση.

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