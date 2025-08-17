Τέξας: Κοτόπουλο 14 ετών μπήκε στο βιβλίο Γκίνες ως το γηραιότερο στον κόσμο
Η Περλ «έσπασε» το ρεκόρ Γκίνες και έγινε η γηραιότερη κότα στον κόσμο
Η κότα μιας κατοίκου του Τέξας αναγνωρίστηκε επίσημα από το Βιβλίο Γκίνες ως η γηραιότερη στον κόσμο, σε ηλικία 14 ετών και 69 ημερών.
Η κάτοικος του Λιτλ Έλμα, Σόνια Χολ, είπε ότι εκκόλαψε το κοτόπουλο με το όνομα Περλ στον προσωπικό της επωαστήρα στις 13 Μαρτίου 2011.
Στις 22 Μαΐου, το Βιβλίο Γκίνες επιβεβαίωσε την ηλικία της Περλ, απονέμοντάς της επίσημα τον τίτλο της γηραιότερης ζωντανής κότας στον κόσμο.
«Αυτή αψήφησε όλες τις προβλέψεις, γιατί οι περισσότερες πασχαλινές κότες ζουν κατά μέσο όρο από πέντε έως οκτώ χρόνια», είπε η Χουλ στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες.
