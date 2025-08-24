Ποιες είναι οι πέντε πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο για το 2025 - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

Το 2025, η ειρήνη μπορεί να φαίνεται σαν ένα σπάνιο αγαθό. Οι παγκόσμιες συγκρούσεις κλιμακώνονται, η ασφάλεια των συνόρων ενισχύεται και οι εμπορικές εντάσεις συνεχίζουν να αυξάνονται. Σύμφωνα με τον Δείκτη Παγκόσμιας Ειρήνης (GPI) του 2025, ο αριθμός των συγκρούσεων έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ωστόσο, παρά τα δυσοίωνα αυτά στατιστικά στοιχεία, ορισμένες χώρες συνεχίζουν να δίνουν προτεραιότητα στην ειρήνη. Ο Δείκτης Παγκόσμιας Ειρήνης, που καταρτίζεται από το Ινστιτούτο Οικονομικών και Ειρήνης, παρακολουθεί 23 δείκτες, από εξωτερικές συγκρούσεις και στρατιωτικές δαπάνες έως μέτρα ασφάλειας και προστασίας, όπως η τρομοκρατία και οι ανθρωποκτονίες. Οι χώρες που κατατάσσονται στην κορυφή του δείκτη παραμένουν σταθερές εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, αποδεικνύοντας τη σταθερότητα που μπορούν να προσφέρουν οι ειρηνικές πολιτικές μακροπρόθεσμα.

Να τονιστεί ότι η Ελλάδα κατέλαβε την 45η θέση στην λίστα του Δείκτη Παγκόσμιας Ειρήνης, ενώ η πιο επικίνδυνη χώρα στον κόσμο για το 2025 -σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες- είναι η Ρωσία, αφού βρίσκεται στην 163η θέση.

Οι πέντε πιο ασφαλείς χώρες στον κόσμο για το 2025

1. Ισλανδία

Η Ισλανδία, που κατέχει την πρώτη θέση από το 2008, παραμένει η πιο ειρηνική χώρα στον κόσμο.

Για τους ντόπιους, αυτή η αίσθηση ασφάλειας είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής. «Ενώ οι σκληρές καιρικές συνθήκες, ειδικά τον χειμώνα, μπορεί να μην δημιουργούν πάντα μια αίσθηση ασφάλειας, η κοινότητα το κάνει», δήλωσε η Inga Rós Antoníusdóttir στο BBC, η οποία γεννήθηκε στην Ισλανδία.

«Μπορείς να περπατάς μόνος σου τη νύχτα χωρίς να ανησυχείς. Θα δεις μωρά να κοιμούνται ήσυχα σε καροτσάκια έξω από καφετέριες και καταστήματα, ενώ οι γονείς τους απολαμβάνουν το γεύμα τους ή κάνουν τις δουλειές τους. Επιπλέον, η τοπική αστυνομία δεν φέρει όπλα», πρόσθεσε η Antoníusdóttir.

2. Ιρλανδία

Αν και σημαδεύτηκε από συγκρούσεις κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, η σημερινή Ιρλανδία συνεχίζει να θέτει την ειρήνη στην πρώτη γραμμή. Έλαβε ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες για τη μείωση της στρατιωτικοποίησής της από έτος σε έτος και κατατάχθηκε ως μία από τις χώρες με τις λιγότερες συνεχιζόμενες εσωτερικές και διεθνείς συγκρούσεις. Κατατάχθηκε επίσης στις 10 πρώτες θέσεις για την κοινωνική ασφάλεια και προστασία, με χαμηλή αντίληψη για την εγκληματικότητα και τη βία.

«Οι άνθρωποι εδώ φροντίζουν ο ένας τον άλλον. Είναι το είδος του μέρους όπου μπορείς να ζητήσεις βοήθεια από έναν άγνωστο και αυτός θα κάνει τα πάντα για να σε βοηθήσει», είπε στο BBC ο Jack Fitzsimons, κάτοικος του Kildare της Ιρλανδίας.

3. Νέα Ζηλανδία

Φέτος η Νέα Ζηλανδία ανέβηκε δύο θέσεις και κατέλαβε την τρίτη θέση, χάρη στις βελτιώσεις της στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας, καθώς και στη μείωση των διαδηλώσεων και της τρομοκρατίας.

Η γεωγραφική θέση της Νέας Ζηλανδίας της προσφέρει φυσική προστασία από εξωτερικές συγκρούσεις, αλλά και οι εσωτερικές πολιτικές της προσφέρουν στους κατοίκους της ένα αίσθημα ειρήνης.

«Οι νόμοι της Νέας Ζηλανδίας για τα όπλα είναι από τους πιο αυστηρούς στον κόσμο, κάτι που συμβάλλει απολύτως στην αίσθηση ασφάλειας», δήλωσε στο BBC η Mischa Mannix-Opie, η οποία έχει ζήσει όλη της τη ζωή στη Νέα Ζηλανδία.

4. Αυστρία

Η Αυστρία υποχώρησε φέτος κατά μία θέση και κατέλαβε την τέταρτη θέση, αλλά εξακολουθεί να κατατάσσεται υψηλά σε όλους τους τομείς. Όπως και η Ιρλανδία, η Αυστρία υιοθετεί μια συνταγματικά κατοχυρωμένη πολιτική ουδετερότητας, η οποία της απαγορεύει να συμμετέχει σε στρατιωτικές συμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ. Αυτό επιτρέπει στη χώρα να επικεντρώνεται στα εσωτερικά της ζητήματα.

«Η μακροχρόνια πολιτική ουδετερότητας της Αυστρίας σημαίνει ότι η χώρα επενδύει στους πολίτες της αντί σε συγκρούσεις», δήλωσε στο BBC ο Armin Pfurtscheller, ιδιοκτήτης του SPA-Hotel Jagdhof.

«Ένα ισχυρό κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας, υγειονομική περίθαλψη παγκόσμιας κλάσης και άριστη εκπαίδευση προάγουν τη σταθερότητα και την εμπιστοσύνη», συμπλήρωσε ο Pfurtscheller, ο οποίος ζει στο Neustift στην κοιλάδα Stubai της Αυστρίας.

5. Ελβετία

Όπως και η Αυστρία έτσι και η Ελβετία, χάρη στα ισχυρά κοινωνικά της συστήματα και τη στρατιωτική της ουδετερότητα, κατέκτησε την πέμπτη θέση.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι σταθερές πολιτικές αυτής της χώρας την καθιστούν από τις πιο άνετες για να ζει και να ταξιδεύει κανείς.

