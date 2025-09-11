Θρίλερ στο Καζακστάν – Περιπατητές βρήκαν γιγάντια πόρτα στα βουνά και κανείς δεν ξέρει τι είναι!

Με βάση το ύψος των εξερευνητών, η «πόρτα» εκτιμάται πως φτάνει τα 12 μέτρα σε ύψος και έχει περίπου το ίδιο πλάτος

Θρίλερ στο Καζακστάν – Περιπατητές βρήκαν γιγάντια πόρτα στα βουνά και κανείς δεν ξέρει τι είναι!
Για αιώνες ο άνθρωπος αναζητά αποδείξεις για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Τώρα, ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media έχει βάλει πολλούς σε σκέψεις ότι ίσως η απάντηση βρίσκεται ήδη στη Γη.

Το βίντεο που τράβηξε την προσοχή

Στο Reddit εμφανίστηκε πλάνα που δείχνουν δύο εξερευνητές μπροστά σε μια τεράστια «πόρτα» χαραγμένη σε βράχο, στα βουνά Dzungarian Alatau του Καζακστάν, κοντά στα σύνορα με την Κίνα.

Το κλιπ, διάρκειας περίπου 30 δευτερολέπτων, θυμίζει σκηνή από κινηματογραφική υπερπαραγωγή. Η κάμερα, πιθανότατα τοποθετημένη σε drone, ξεκινά με κοντινό στους άνδρες που περπατούν προσεκτικά στο χιόνι και στη συνέχεια αποκαλύπτει μια τεράστια ημικυκλική σχηματισμένη είσοδο.

Με βάση το ύψος των εξερευνητών, η «πόρτα» εκτιμάται πως φτάνει τα 12 μέτρα σε ύψος και έχει περίπου το ίδιο πλάτος. Ωστόσο, η βραχώδης πλαγιά πίσω της φαίνεται να κατεβαίνει απότομα, κάτι που μειώνει τις πιθανότητες να υπάρχει σπηλιά με μεγάλο εσωτερικό χώρο.

Οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο

Οι χρήστες δεν άργησαν να σχολιάσουν. Κάποιοι έκαναν λόγο για «απόδειξη αρχαίων εξωγήινων», άλλοι είδαν αναφορά σε video games όπως το Tomb Raider ή το Zelda, ενώ υπήρξαν και παρομοιώσεις με την είσοδο του παλατιού του Jabba the Hutt από το Star Wars, αλλά και με τις Μάγες Πύλες του Ντούριν από τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

Δεν έλειψαν και οι πιο χιουμοριστικές ατάκες, με έναν χρήστη να προτείνει «να τρέξεις με φόρα όπως στο Harry Potter για να δεις αν περνάς από την άλλη πλευρά», ενώ άλλος σχολίασε: «Αν όντως είναι πόρτα, κάτι τρομακτικό έχει σφραγιστεί από πίσω της».

Η επιστημονική εξήγηση

Πιο ρεαλιστικά, αρκετοί ανέφεραν πως πρόκειται για φυσικό γεωλογικό φαινόμενο. Ένας χρήστης έγραψε πως στην πολιτεία της Γιούτα στις ΗΠΑ υπάρχουν δεκάδες παρόμοιοι σχηματισμοί, που αποτελούν αρχικά στάδια δημιουργίας φυσικών αψίδων.

Ο καθηγητής γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου του Durham, Μαρκ Άλεν, εξήγησε ότι πιθανότατα πρόκειται για διαφορετικά μοτίβα διάβρωσης ανάμεσα σε βραχώδη στρώματα. «Ήμουν στην περιοχή πριν από 38 χρόνια, από την πλευρά της Κίνας, και δεν υπήρχε τίποτα το παράξενο», είπε στη Daily Mail.

Ένα σημείο με ιστορικό βάρος

Η τοποθεσία που καταγράφηκε το βίντεο πιστεύεται ότι είναι μέρος της Dzungarian Gate, μιας ιστορικά σημαντικής ορεινής διάβασης που συνδέει το Καζακστάν με την Κίνα. Για αιώνες, ο διάδρομος μήκους άνω των 3.000 μιλίων –γνωστός και ως Altai Gap– χρησιμοποιούνταν ως στρατηγικό πέρασμα από εισβολείς της Κεντρικής Ασίας.

Παράλληλα, ο μύθος τον συνδέει με την τοποθεσία της Υπερβορείας, της μυθικής χώρας που βρισκόταν, σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες, στο άκρο του βορρά. Οι κάτοικοί της, οι Υπερβόρειοι, λέγεται πως ζούσαν ειρηνικά για χίλια χρόνια, χωρίς πόλεμο ή ασθένειες.

