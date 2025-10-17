Μοναδική ανακάλυψη: Αρχαίες επιγραφές σε μια νεκρή γλώσσα εντόπισαν αρχαιολόγοι στην Τουρκία

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι οι επιγραφές είναι γραμμένες στα αραμαϊκά, μία από τις παλαιότερες σημιτικές γλώσσες της Μέσης Ανατολής 

Το Karahantepe κοντά στο Zernaki Tepe, στην Τουρκία

Mahmut Bozarslan / Wikimedia Commons / Public Domain
Έξι αρχαίες επιγραφές σε μια νεκρή γλώσσα ηλικίας περίπου 3.000 ετών ανακάλυψαν αρχαιολόγοι στην ανατολική Τουρκία.

Η μοναδική ανακάλυψη των αραμαϊκών επιγραφών έγινε στην περιοχή Erciş της επαρχίας Van κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην αρχαία πόλη Zernaki Tepe, η οποία θεωρείται σημαντικό κέντρο της Εποχής του Σιδήρου.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι οι επιγραφές είναι γραμμένες στα αραμαϊκά, μία από τις παλαιότερες σημιτικές γλώσσες, που ομιλούνταν στη Μέση Ανατολή πολύ πριν από την Κοινή Εποχή.

Είναι ενδιαφέρον ότι ορισμένα από τα κείμενα που είναι χαραγμένα στους λίθινους όγκους έχουν σβηστεί σκόπιμα. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολιτικές αλλαγές, όταν οι νέοι ηγέτες προσπάθησαν να σβήσουν τη μνήμη των προκατόχων τους.

Σύμφωνα με τον διευθυντή των ανασκαφών, καθηγητή Sedat Ertugrul, η ανακάλυψη έχει τεράστια ιστορική σημασία: «Αυτές οι επιγραφές δεν αντικατοπτρίζουν μόνο τη γλώσσα και τον πολιτισμό της εποχής, αλλά δείχνουν επίσης πώς η ιστορία μπορούσε κυριολεκτικά να ξαναγραφτεί — να σβηστεί από την πέτρα και τη μνήμη».

Επιπλέον, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν θραύσματα τειχών φρουρίων, υδραγωγείων και ερειπίων ναών, που υποδηλώνουν υψηλό επίπεδο μηχανικής και πολεοδομικού σχεδιασμού στον αρχαίο οικισμό.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Anadolu Archaeology Review. Οι επιστήμονες συνεχίζουν να μελετούν τα ανακαλυφθέντα αντικείμενα και ελπίζουν ότι η περαιτέρω ανάλυση θα βοηθήσει στην αποκρυπτογράφηση νέων κεφαλαίων της ιστορίας της περιοχής και στην καλύτερη κατανόηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των αρχαίων πολιτισμών της Μικράς Ασίας.

