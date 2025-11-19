Σαν σήμερα 19 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 19 Νοεμβρίου

Newsbomb

Σαν σήμερα 19 Νοεμβρίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
NASA
WHAT THE FACT
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 19 Νοεμβρίου.

  • 1493 - Ο Χριστόφορος Κολόμβος αποβιβάζεται σ' ένα νησί, που είχε εντοπίσει την προηγούμενη μέρα, και το ονομάζει Σαν Χουάν Μπαουτίστα (αργότερα μετονομάστηκε σε Πουέρτο Ρίκο).
  • 1942 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Μάχη του Στάλινγκραντ. Οι σοβιετικές δυνάμεις υπό τον στρατηγό Γκεόργκι Ζούκοφ αρχίζουν την επιχείρηση Ουρανός στο Στάλινγκραντ, γυρίζοντας τη ροή της μάχης υπέρ της Σοβιετικής Ένωσης.
  • 1946 - Το Αφγανιστάν, η Ισλανδία και η Σουηδία γίνονται μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
  • 1952 - Ο στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος γίνεται πρωθυπουργός της Ελλάδας.
  • 1969 - Πρόγραμμα Απόλλων: Οι αστροναύτες του Απόλλων 12 (Apollo 12), Πιτ Κόνραντ και Άλαν Μπιν προσεληνώνονται στον Ωκεανό των Καταιγίδων και γίνονται ο τρίτος και ο τέταρτος άνθρωπος, αντίστοιχα, που περπατούν στη Σελήνη. Η σεληνάκατος της διαστημικής παρέμεινε στη Σελήνη μία ημέρα και επτά ώρες.
  • 1977 - Η πτήση 425 της TAP Portugal συντρίβεται στη Μαδέρα, σκοτώνοντας 131 άτομα.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:16ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Ομολόγησε από τύψεις ο θείος του 3χρονου - «Πέσαμε με τη γουρούνα»

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Οι διάλογοι που καίνε τη σπείρα με τις τηλεφωνικές απάτες: «Το τσιμπήσαμε το διχίλιαρο;» - Στο επίκεντρο η πρώην αθλήτρια

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ο Μητσοτάκης βάζει τέλος στις δεύτερες και τρίτες κάλπες - Τι είπε για Τραμπ, Τσίπρα και Σαμαρά

06:04ΥΓΕΙΑ

Πιο επιθετική φέτος η γρίπη - Το νέο στέλεχος Κ έχει φτάσει και στην Ελλάδα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: «Σαν κομπρεσέρ το χέρι του» έριχνε τις γροθιές - Ο δράστης καταδίωξε τον 58χρονο επί 200 μέτρα για να τον χτυπήσει με μανία

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Με μεγάλα ύψη βροχής σε πολλές περιοχές και σκόνη από την Αφρική η Τετάρτη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

04:54ΚΟΣΜΟΣ

Με Έλον Μασκ και Κριστιάνο Ρονάλντο το επίσημο δείπνο του Ντόναλντ Τραμπ στον πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν – Όσα έγιναν στη λαμπερή δεξίωση στον Λευκό Οίκο

04:30WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 19 Νοεμβρίου

04:06ΕΡΓΑΣΙΑ

Μονιμοποιούνται 423 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης με το ΠΔ 98/2025

03:40ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Προσωρινή αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Κρασνοντάρ

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Μεγάλη προσοχή στη βορειοδυτική χώρα – Οι περιοχές που θα είναι έντονα τα φαινόμενα

02:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακό ευρώ: Εντός του 2027 οι πρώτες συναλλαγές - Τι αλλαγές θα φέρει

02:26ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας για πυρηνική ενέργεια και μαχητικά F-35 – Πρόθυμος να αναγνωρίσει το Ισραήλ ο Μπιν Σαλμάν

02:02ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Στο «κόκκινο» η Ελλάδα – Είναι ανάμεσα στις πιο επικίνδυνες χώρες για οδήγηση στην Ευρώπη

01:38ΕΡΓΑΣΙΑ

48η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 30 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 700 θέσεις εργασίας

01:16ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Εννιά νεκροί σε επίθεση τζιχαντιστών του ΙΚΔΑ

00:54ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Η Χαμάς καταδικάζει τη «βάρβαρη επίθεση» του Ισραήλ κοντά στη Σιδώνα

00:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Τέταρτη συνεδρίαση με απώλειες για Dow Jones και S&P 500

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: «Σαν κομπρεσέρ το χέρι του» έριχνε τις γροθιές - Ο δράστης καταδίωξε τον 58χρονο επί 200 μέτρα για να τον χτυπήσει με μανία

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Με μεγάλα ύψη βροχής σε πολλές περιοχές και σκόνη από την Αφρική η Τετάρτη

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Έκρυψαν σε στάνη τη γουρούνα με την οποία σκοτώθηκε ο μικρός Αντρέας - Ο πατέρας υπέδειξε το σημείο

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

06:04ΥΓΕΙΑ

Πιο επιθετική φέτος η γρίπη - Το νέο στέλεχος Κ έχει φτάσει και στην Ελλάδα

23:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Όνειρο ζει η Σκωτία! «Σκότωσε» τη Δανία και είναι σε τελική φάση μετά από 28 χρόνια

04:54ΚΟΣΜΟΣ

Με Έλον Μασκ και Κριστιάνο Ρονάλντο το επίσημο δείπνο του Ντόναλντ Τραμπ στον πρίγκιπα Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν – Όσα έγιναν στη λαμπερή δεξίωση στον Λευκό Οίκο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Όσα υποστήριξε κατά την απολογία του ο 29χρονος - «Τσακωθήκαμε σε φανάρι», τι είπε για το σπρέι πιπεριού

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ο Μητσοτάκης βάζει τέλος στις δεύτερες και τρίτες κάλπες - Τι είπε για Τραμπ, Τσίπρα και Σαμαρά

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

19:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πρεμιέρα για την υπερπαραγωγή «Αλεξάνδρεια»: Ο ουρανός του έρωτα, οι καβαφικοί στίχοι και οι γεωπολιτικές ταραχές στο Παλλάς

20:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Φλαμπουράρης: Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατό του

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με μαϊμού επενδύσεις: Προφυλακίστηκαν ο «αρχηγός» και ο «υπαρχηγός» - Η ανακοίνωση του καζίνο Λουτρακίου

14:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Μέρκελ άφωνη»: Νέα προδημοσίευση από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα για το δημοψήφισμα του 2015

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Fake news ότι δεν αγοράζουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία, λόγω συμφωνίας για LNG από τις ΗΠΑ - Συνεχίζουμε αδιάλειπτα

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Οι διάλογοι που καίνε τη σπείρα με τις τηλεφωνικές απάτες: «Το τσιμπήσαμε το διχίλιαρο;» - Στο επίκεντρο η πρώην αθλήτρια

22:01ΚΟΣΜΟΣ

Kλιμάκωση στην Oυκρανία: Oι πύραυλοι ATACMS απελευθερώνονται και αλλάζουν την εμβέλεια του πολέμου - Τι σημαίνει το «πράσινο φως» από Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ