Τι σημαίνει η φράση «διέβη τον Ρουβίκωνα» - Πώς συνδέεται με την «ο κύβος ερρίφθη»

«Δεν υπάρχει πλέον γυρισμός». Αυτό ήταν το μήνυμα των Ευρωπαίων ηγετών που συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη.

Και παρόλο που αυτή η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής -που συγκλήθηκε ως απάντηση στις απειλές Τραμπ για την κατάληψη της Γροιλανδίας ήταν λιγότερο δραματική επειδή ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε υποχωρήσει 24 ώρες νωρίτερα- η σιωπηλή συνειδητοποίηση ότι ο Ρουβίκωνας της Ευρώπης μετά το 1945 είχε ξεπεραστεί ήταν, αν μη τι άλλο, ακόμη πιο εντυπωσιακή γι' αυτό.



Τι σημαίνει η φράση «διέβη τον Ρουβίκωνα»; Η συγκεκριμένη φράση προέρχεται από ένα κρίσιμο ιστορικό γεγονός της ρωμαϊκής εποχής και συμβολίζει μια τελεσίδικη και τολμηρή απόφαση.



Ο Ρουβίκωνας ήταν μικρός ποταμός κοντά στο Ρίμινι της Ιταλίας, που λειτουργούσε ως φυσικό σύνορο μεταξύ Ιταλίας και Γαλατίας. Ρωμαϊκός νόμος (imperium) απαγόρευε σε στρατηγούς να τον διασχίσουν armed με στρατό, για να αποφευχθούν πραξικοπήματα κατά της Ρώμης.



Στις 10 Ιανουαρίου 49 π.Χ., ο Ιούλιος Καίσαρας διέσχισε τον Ρουβίκωνα με την 13η Λεγεώνα του, αγνοώντας εντολές της Συγκλήτου να διαλύσει τις δυνάμεις του. Η κίνησή του ισοδυναμούσε με κήρυξη πολέμου εναντίον Πομπηίου και της ολιγαρχίας, οδηγώντας σε εμφύλιο πόλεμο.



Κατά τον διάβαση, ο Καίσαρας φέρεται να είπε «Alea iacta est» (ο κύβος ερρίφθη), εκφράζοντας την τελεσίδικη επιλογή του χωρίς δυνατότητα υποχώρησης. Ο Καίσαρας νίκησε τελικά και εδραιώθηκε στην εξουσία

