Αργεντινή: Εντοπίστηκε μέδουσα – γίγας στο μέγεθος ενός σχολικού λεωφορείου Βίντεο

Μία μέδουσα που έχει το μήκος ενός σχολικού λεωφορείου κατέγραψε υποβρύχια κάμερα στα ανοιχτά των ακτών της Αργεντινής.

Ομάδα επιστημόνων από το Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο Schmidt εξερευνούσε με υποβρύχια κάμερα ένα θαλάσσιο φαράγγι σε μεγάλο βάθος όπου δεν φτάνει το φως του ήλιου. Τότε μπροστά από την κάμερα πέρασε η μέδουσα – γίγας, που ανήκει στο σπάνιο είδος Stygiomedusa gigantea, ή γιγάντια μέδουσα – φάντασμα.

Το είδος αυτό μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 6 μέτρα με καμπάνα που μπορεί να φτάσει πάνω από 90 εκατοστά σε διάμετρο, σύμφωνα με μια ανακοίνωση του Ινστιτούτου Schmidt.

Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν πολλά για αυτό το είδος γιγαντιαίας μέδουσας, καθώς τα τελευταία 110 έχουν καταγραφεί μόλις 118 θεάσεις. Πιστεύουν ότι ζει σε πολύ μεγάλα βάθη σε όλους τους ωκεανούς πλην του Αρκτικού Ωκεανού.

