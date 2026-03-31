Η εξήγηση για την οπτική ψευδαίσθηση με τις 9 μωβ κουκκίδες που έγινε viral

Με την πρώτη ματιά, η viral οπτική ψευδαίσθηση φαίνεται απλή: 9 μωβ κουκκίδες διατεταγμένες σε ένα πλέγμα τριών σειρών.

Newsbomb

WHAT THE FACT
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αλλά αν την κοιτάξετε επίμονα, συμβαίνει κάτι παράξενο: δεν μπορείτε να τις δείτε όλες καθαρά ταυτόχρονα.

Δεν πρόκειται για μια εικόνα-τέχνασμα. Είναι ένα «παράθυρο» στο πώς ο εγκέφαλος επεξεργάζεται το χρώμα, την προσοχή/εστίαση και τις οπτικές πληροφορίες και γιατί η αντίληψή σας δεν ταιριάζει πάντα με την πραγματικότητα.

Τι συμβαίνει όταν κοιτάτε τις 9 μωβ κουκκίδες

Οι περισσότεροι αναφέρουν την ίδια εμπειρία:

  • Ορισμένες κουκκίδες φαίνεται να «εξαφανίζονται»
  • Άλλες «τρεμοπαίζουν» ή αλλάζουν ένταση στο χρώμα
  • Δυσκολεύεστε να αντιληφθείτε και τις 9 κουκκίδες ταυτόχρονα

Αυτό συμβαίνει επειδή το οπτικό σύστημα δεν επεξεργάζεται ολόκληρη τη σκηνή ομοιόμορφα. Αντίθετα, δίνει προτεραιότητα σε ορισμένες περιοχές ενώ καταστέλλει την προσοχή σε άλλες.

Ο βασικός μηχανισμός: Η περιφερειακή όραση «συμπληρώνει» τα κενά

Η κεντρική σας όραση (αυτό που κοιτάτε απευθείας) είναι ευκρινής και λεπτομερής. Αλλά η περιφερειακή σας όραση συμπεριφέρεται διαφορετικά:

  • Έχει χαμηλότερη ανάλυση
  • Βασίζεται περισσότερο στην αναγνώριση μοτίβων
  • Τείνει να «συμπληρώνει» τις πληροφορίες που λείπουν

Όταν εμφανίζονται πολλές παρόμοιες κουκκίδες στο περιφερειακό σας πεδίο, ο εγκέφαλος μπορεί να:

  • τις συγχωνεύσει
  • απομακρύνει κάποιες
  • τις γεμίσει με το χρώμα του φόντου

Αυτό δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι ορισμένες κουκκίδες εξαφανίζονται.

Γιατί το μωβ χρώμα κάνει το εφέ εντονότερο

Το καθαυτό χρώμα παίζει κρίσιμο ρόλο. Το μωβ δεν είναι ένα μόνο μήκος κύματος φωτός. Αντίθετα, δημιουργείται όταν ο εγκέφαλος συνδυάζει σήματα από:

  • Οφθαλμικούς κώνους ευαίσθητους στο κόκκινο (L-κώνοι)
  • Οφθαλμικούς κώνους ευαίσθητους στο μπλε (S-κώνοι)

Δεν υπάρχει ειδικός «μωβ» υποδοχέας στο μάτι. Αυτό κάνει το μωβ να εξαρτάται περισσότερο από την ερμηνεία του εγκεφάλου και άρα να είναι πιο ευάλωτο σε αντιληπτικές παραμορφώσεις.

eyecones.jpg

Σχηματική διατομή του ανθρώπινου ματιού, με μεγεθυμένη αποκοπή της περιοχής του βοθρίου. Το βοθρίο περιέχει διαφορετικούς τύπους κώνων: κώνους S (μπλε), κώνους M (πράσινο) και κώνους L (κόκκινο). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κώνοι S απουσιάζουν στο κέντρο του βοθρίου.

Πώς τα κύτταρα των οφθαλμικών κώνων σχηματίζουν αυτό που βλέπετε

Ο αμφιβληστροειδής σας περιέχει τρεις κύριους τύπους κωνικών κυττάρων:

  • Κώνοι L (μεγάλο μήκος κύματος) — ανιχνεύουν τα κόκκινα
  • Κώνοι M (μεσαίο μήκος κύματος) — ανιχνεύουν τα πράσινα
  • Κώνοι S (μικρό μήκος κύματος) — ανιχνεύουν τα μπλε

Το μωβ εμφανίζεται όταν:

  • Οι κώνοι L και S ενεργοποιούνται ταυτόχρονα
  • Η ενεργοποίηση του κώνου M είναι ελάχιστη

Επειδή οι κώνοι S είναι λιγότεροι και λιγότερο ομοιόμορφα κατανεμημένοι στον αμφιβληστροειδή, ειδικά εκτός της κεντρικής όρασης:

  • Το μωβ γίνεται πιο δύσκολο να επεξεργαστεί στις περιφερειακές περιοχές
  • Η ψευδαίσθηση γίνεται πιο έντονη

Ο ρόλος του νευρωνικού «ανταγωνισμού» στον εγκέφαλο

Ο εγκέφαλος δεν λαμβάνει τα οπτικά σήματα με παθητικό τρόπο, αλλά τα φιλτράρει ενεργά. Όταν πολλά παρόμοια αντικείμενα ανταγωνίζονται για την προσοχή του εγκεφάλου, τότε:

  • τα ισχυρά σήματα καταστέλλουν τα πιο αδύναμα
  • ο εγκέφαλος δίνει προτεραιότητα στην αντίθεση και την αλλαγή
  • οι πλεονάζουσες πληροφορίες μπορεί να αγνοηθούν

Στην οπτική ψευδαίσθηση με τις 9 μωβ κουκκίδες:

  • Οι ίδιες οι μωβ κουκκίδες ανταγωνίζονται μεταξύ τους
  • Μερικές καταστέλλονται από τον εγκέφαλο, για να απλοποιηθεί η επεξεργασία τους

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν παραμένουν όλες οι κουκκίδες ορατές ταυτόχρονα.

Τι αποκαλύπτει αυτή η οπτική ψευδαίσθηση για την ανθρώπινη όραση

Η ψευδαίσθηση υπογραμμίζει αρκετές βασικές αλήθειες σχετικά με την ανθρώπινη αντίληψη:

  • Η όραση είναι μια ερμηνεία, όχι μια άμεση καταγραφή
  • Ο εγκέφαλος συμπληρώνει τα κενά με βάση τα μοτίβα
  • Η αντίληψη των χρωμάτων εξαρτάται από τη νευρωνική επεξεργασία, όχι μόνο από το φως

Δείχνει επίσης ότι:

  • Η περιφερειακή όραση είναι λιγότερο αξιόπιστη από την κεντρική
  • Ορισμένα χρώματα (όπως το μωβ) «κατασκευάζονται» περισσότερο σε γνωστικό επίπεδο
  • Η προσοχή παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό που «βλέπουμε»
wavelength.jpg

Οι φωτο-ευαισθησίες μήκους κύματος των κώνων S, M και L.

Τι δείχνει αυτό για την όρασή σας

Για τους περισσότερους αυτή η οπτική ψευδαίσθηση είναι απολύτως φυσιολογική. Ωστόσο, αντανακλά φυσικές διακυμάνσεις σε:

  • Κωνική κατανομή
  • Οπτική προσοχή
  • Ευαισθησία στην αντίθεση και το χρώμα

Δεν υποδεικνύει προβλήματα όρασης εκτός εάν συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, όπως επίμονα τυφλά σημεία ή απώλεια χρώματος.

Γιατί αυτές οι ψευδαισθήσεις έχουν σημασία στην Επιστήμη

Οι ερευνητές χρησιμοποιούν ψευδαισθήσεις, όπως αυτή, για να μελετήσουν:

  • Πώς ο εγκέφαλος επεξεργάζεται σύνθετες οπτικές σκηνές
  • Πώς «κατασκευάζεται» στον εγκέφαλο η αντίληψη των χρωμάτων
  • Πώς αλληλεπιδρούν η προσοχή και η επίγνωση

Αυτές οι γνώσεις βοηθούν στη βελτίωση της κατανόησης των:

  • οπτικών διαταραχών
  • νευρολογικών παθήσεων
  • συστημάτων τεχνητής όρασης

Συχνές Ερωτήσεις

Αντανακλά αυτή η ψευδαίσθηση τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος βλέπει αντικείμενα στην πραγματική ζωή, όχι μόνο σε εικόνες;

Ναι, και αυτό είναι που την καθιστά σημαντική. Σε καθημερινές καταστάσεις, ο εγκέφαλος φιλτράρει και απλοποιεί συνεχώς τις οπτικές πληροφορίες, για να αποφύγει την υπερφόρτωση. Αυτό σημαίνει ότι δεν βλέπετε πάντα κάθε λεπτομέρεια γύρω σας, ειδικά σε γεμάτα κόσμο ή επαναλαμβανόμενα περιβάλλοντα.

Γιατί μερικοί βλέπουν όλες τις κουκκίδες πιο εύκολα από άλλους;

Οι ατομικές διαφορές στην προσοχή, την ευαισθησία αντίθεσης, ακόμη και την κατανομή των κώνων μπορούν να επηρεάσουν την αντίληψη. Μερικοί είναι καλύτεροι στη σάρωση οπτικών σκηνών, ενώ άλλοι βιώνουν ισχυρότερη καταστολή της περιφερειακής τους όρασης.

Συμβαίνουν παρόμοια φαινόμενα «εξαφάνισης» όταν χρησιμοποιώ οθόνες ή οδηγώ;

Ναι. Το οπτικό σας σύστημα δίνει προτεραιότητα στην κίνηση και την αντίθεση, πράγμα που σημαίνει ότι τα στατικά ή επαναλαμβανόμενα στοιχεία μπορούν να εξασθενίσουν στον φόντο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η παρατεταμένη χρήση οθόνης ή η οδήγηση μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε «απώλεια» ανεπαίσθητων οπτικών λεπτομερειών.

Συμπέρασμα

Η οπτική ψευδαίσθηση των 9 μωβ κουκκίδων είναι κάτι περισσότερο από μια viral περιέργεια: είναι μια ισχυρή επίδειξη του πώς ο εγκέφαλος «κατασκευάζει» την πραγματικότητα γύρω του. Αποκαλύπτοντας τα όρια της περιφερειακής όρασης, την πολυπλοκότητα της επεξεργασίας χρωμάτων και την ανταγωνιστική φύση της νευρωνικής αντίληψης, δείχνει ότι η όραση δεν αφορά μόνο τα μάτια, αλλά και την ερμηνεία από τον εγκέφαλο.

Αυτό που δεν βλέπετε μπορεί να είναι εξίσου σημαντικό με αυτό που βλέπετε.

Πηγές:
scientificamerican.com
arxiv.org
iflscience.com
dailymail.co.uk
nih.gov

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:01ΕΛΛΑΔΑ

Συγκίνησε ο Γιώργος Νταλάρας για την Μαρινέλλα: «Εσύ δεν πέθανες προχθές μάνα μου»

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ κατά συμμάχων: «Όσοι θέλετε πετρέλαιο πάρτε μόνοι σας τα Στενά του Ορμούζ ή αγοράστε από ΗΠΑ - Γαλλία, θα το θυμόμαστε»

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Volkswagen T-Roc: Η ολοκληρωμένη πρόταση στα compact SUV

14:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντιέγκο Μαραντόνα: Το «σπίτι του θεού» μετατράπηκε σε χώρο συσσιτίου για άπορους

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός στρατός: «Είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε στο Ιράν για τις επόμενες εβδομάδες»

14:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Με λυγμούς η Χαρούλα Αλεξίου αποχαιρετά τη Μαρινέλλα: Ήσουνα δώρο μεγάλης αξίας

14:51ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Ποτοποιία Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτου ενισχύει τη διεθνή της παρουσία στην ProWein 2026

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Νταντάδες της Γειτονιάς: Ξεκινούν οι αιτήσεις για voucher έως €500 - Προϋποθέσεις και δικαιούχοι

14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς για μέτρα στα σχολεία λόγω κακοκαιρίας: «Η πρόληψη δεν είναι υπερβολή, είναι ευθύνη»

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Τίνος είναι το παιδί; Δίδυμοι κοιμήθηκαν με την ίδια γυναίκα με 4 μέρες διαφορά - Η αδυναμία του DNA

14:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κάσος - Κάρπαθος: Αρχαία ναυάγια, αγγεία, βυζαντινές άγκυρες - Εντυπωσιακά ευρήματα στον βυθό από τον 7ο αιώνα π.Χ. ως το σήμερα

14:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Νέο νομοσχέδιο περιορίζει την πώληση προϊόντων κάνναβης σε ανηλίκους

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Erminio: Ανοιχτά σχολεία στην Αττική την Τετάρτη, κλειστά τα νυχτερινά

14:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Η χώρα δεν χρειάζεται εκλογές – Η άρνηση του ΠΑΣΟΚ για συνεργασία ενισχύει το επιχείρημα της αυτοδυναμίας

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κτίριο του υπουργείου Εσωτερικών

14:01WHAT THE FACT

Η εξήγηση για την οπτική ψευδαίσθηση με τις 9 μωβ κουκκίδες που έγινε viral

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Σκληρή επίθεση Καρυστιανού στον πρόεδρο δικαστών κι εισαγγελέων: «Ντροπή για ένα κράτος δικαίου»

13:59WHAT THE FACT

Το μυστήριο της Σινδόνης του Τορίνο βαθαίνει: Επιστήμονες εντόπισαν DNA ανθρώπων, ζώων και φυτών

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Η Ελένη Λουκά προσπάθησε να εισβάλει στη Μητρόπολη: «Είναι ειδωλολατρία αυτό που κάνετε» - Εικόνες και βίντεο

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο πλανήτης «στενάζει» από την έλλειψη καυσίμων: Πώς θωρακίζονται 15 χώρες απέναντι στην ενεργειακή κρίση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:58ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Η Ελένη Λουκά προσπάθησε να εισβάλει στη Μητρόπολη: «Είναι ειδωλολατρία αυτό που κάνετε» - Εικόνες και βίντεο

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Live εικόνα από τη Μητρόπολη Αθηνών - Η χώρα αποχαιρετά την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Erminio: Ανοιχτά σχολεία στην Αττική την Τετάρτη, κλειστά τα νυχτερινά

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Σύσσωμος ο πολιτικός και καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά την «ιέρεια» του ελληνικού πενταγράμμου - Εικόνες

11:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μέρα θα γίνει νύχτα: Η μεγαλύτερη έκλειψη Ηλίου του αιώνα - Δεν θα επαναληφθεί για 157 χρόνια

09:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Αρναούτογλου για την κακοκαιρία: Προσοχή - Πολύ νερό στην Αττική, θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

12:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Κόκκινος συναγερμός για 7 περιοχές

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ιταλία: Άνοιξαν το φέρετρο της 29χρονης Πάμελα Τζενίνι και πήραν το κρανίο της

19:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χατζηνάσιος για Μαρινέλλα: «Καμία στον κόσμο δεν μπορούσε να έχει την εικόνα της, ήταν μαέστρος του εαυτού της»

13:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πειραιάς: Αυτός είναι ο 27χρονος που θώπευσε 54χρονη - Πώς σώθηκε η γυναίκα

10:16LIFESTYLE

Σαρλίζ Θερόν: Μαγνήτισε τα βλέμματα στα 50 της με καυτό μπικίνι σε παραλία της Χαβάης

11:53WHAT THE FACT

Ένα εκατομμύριο γιγάντια αυγά καλύπτουν ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο στον Ειρηνικό

14:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Με λυγμούς η Χαρούλα Αλεξίου αποχαιρετά τη Μαρινέλλα: Ήσουνα δώρο μεγάλης αξίας

11:55LIFESTYLE

Συγκίνησε η χήρα του Στέλιου Καζαντζίδη για την Μαρινέλλα: «Θα την θυμάμαι πάντα για την αγάπη της»

14:30ΚΟΣΜΟΣ

Τίνος είναι το παιδί; Δίδυμοι κοιμήθηκαν με την ίδια γυναίκα με 4 μέρες διαφορά - Η αδυναμία του DNA

09:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς σας

14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς για μέτρα στα σχολεία λόγω κακοκαιρίας: «Η πρόληψη δεν είναι υπερβολή, είναι ευθύνη»

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Μαρινέλλα: Συγκινημένοι στο τελευταίο αντίο η κόρη και τα εγγόνια της - Πλήθος κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα

11:00ΕΘΝΙΚΑ

Ξαφνική επίσκεψη Δένδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - Προσγειώθηκε στο Ντουμπάι στις 11

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Σκληρή επίθεση Καρυστιανού στον πρόεδρο δικαστών κι εισαγγελέων: «Ντροπή για ένα κράτος δικαίου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ