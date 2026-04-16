Γιατί τα ερωτικά ραντεβού έχουν γίνει επικίνδυνο σπορ για τους άνδρες

Οι σύγχρονες ερωτικές σχέσεις μοιάζουν όλο και περισσότερο με ναρκοπέδιο. Από το viral «ick» μέχρι το λεγόμενο «boyfriend shaming», πολλοί αναρωτιούνται αν τα ολοένα αυστηρότερα standards και μια διάχυτη καχυποψία αφήνουν τελικά τους άνδρες… στο περιθώριο.

«Μου είπε ότι είμαι… cringe»

Μιλώντας στην «Telegraph», ο 23χρονος φωτογράφος Tristan Cressingham δεν περίμενε ότι η επτάμηνη σχέση του θα τελείωνε με τόσο θεαματικό τρόπο.

Στις αρχές Νοεμβρίου του 2025, έλαβε ένα μήνυμα από τη σύντροφό του, στο οποίο — όπως λέει — του εξηγούσε γιατί ήθελε να χωρίσουν, παραθέτοντας ταυτόχρονα όλα εκείνα τα στοιχεία που της προκαλούσαν το λεγόμενο «ick».

Η λίστα, όπως περιγράφει, περιλάμβανε από το μήκος του σορτς του (που θεωρήθηκε… υπερβολικά κοντό) μέχρι το γεγονός ότι απαντούσε πολύ γρήγορα στα μηνύματα.

«Ουσιαστικά, μου είπε ότι είμαι λίγο “cringe”», λέει χαρακτηριστικά.

Όταν το να έχεις σχέση γίνεται… «ντροπή»

Την ίδια περίοδο, ένα άρθρο της Chanté Joseph στη Vogue με τίτλο «Is Having A Boyfriend Embarrassing Now?» έγινε viral.

Το κείμενο δεν επικεντρωνόταν στην εμφάνιση των ανδρών, αλλά αμφισβητούσε συνολικά την ιδέα της ετεροφυλόφιλης σχέσης.

Για τον Tristan, αυτή η τάση είναι ιδιαίτερα σκληρή: «Το να σου λέει κάποιος ότι ντρέπεται να είναι μαζί σου είναι πολύ επώδυνο — ειδικά όταν πίστευες ότι σε αποδεχόταν», εξηγεί.



«Έχω την αίσθηση ότι υπονοείται πως οι άνδρες είναι κατώτεροι. Δεν μπορώ να φανταστώ να γραφόταν άρθρο που να λέει ότι οι γυναίκες είναι “ντροπιαστικές” χωρίς να υπάρξουν αντιδράσεις», προσθέτει.

Το φαινόμενο της «heteropessimism»

Το άρθρο πυροδότησε μια ευρύτερη συζήτηση γύρω από την κατάσταση των σύγχρονων σχέσεων, φέρνοντας στο προσκήνιο τον όρο «heteropessimism».

Ο όρος, που αποδίδεται στον συγγραφέα Asa Seresin, περιγράφει τη δημόσια έκφραση απογοήτευσης, αμηχανίας ή και απελπισίας γύρω από τις ετεροφυλόφιλες σχέσεις — κυρίως από γυναίκες.

«Πληρώνουμε το τίμημα του παρελθόντος»

Ο 29χρονος γραφίστας Josh από το Lancashire, μιλώντας στην «Telegraph», ανέφερε ότι θεωρεί πώς αυτή η σχέση έχει βαθύτερες ρίζες.

«Πιστεύω ότι πληρώνουμε το τίμημα για τη συμπεριφορά των ανδρών στο παρελθόν», λέει, αναφερόμενος σε: σεξιστικά στερεότυπα, άνδρες που θεωρούν δεδομένη τη φροντίδα από τη σύντροφό τους και γενικότερες ανισότητες στις σχέσεις.

«Πολλοί άνδρες σήμερα δεν σκέφτονται έτσι, αλλά υπάρχει πολύ περιεχόμενο στα social media με γυναίκες που μιλούν για “άχρηστους” συντρόφους — και καταλαβαίνω γιατί κάποια δεν θα ήθελε να βγει με έναν τέτοιο άνθρωπο», προσθέτει.

Το πρόβλημα, όπως λέει, είναι ότι αυτή η εικόνα καθιστά δύσκολο για τους άνδρες να αποδείξουν το αντίθετο — ειδικά όταν δεν φτάνουν καν στο στάδιο του να γνωρίσουν κάποιον.

«Σαν να περπατάς σε τεντωμένο σχοινί»

Ο Christian, 40χρονος φυσικοθεραπευτής και πρόσφατα διαζευγμένος, περιγράφει τη σύγχρονη dating σκηνή ως ιδιαίτερα απαιτητική.

«Το dating το 2026 μοιάζει με περπάτημα σε τεντωμένο σχοινί — δεν ήταν έτσι πριν από 20 χρόνια», λέει.

Όπως εξηγεί, αισθάνεται πως πρέπει συνεχώς να ισορροπεί ανάμεσα σε αντιφατικές προσδοκίες:

να είναι ευγενικός αλλά όχι βαρετός

κοινωνικός αλλά όχι απελπισμένος

δεσμευτικός αλλά όχι πιεστικός

Παράλληλα, εκτιμά ότι πολλές γυναίκες κουβαλούν δύσκολες εμπειρίες από προηγούμενες σχέσεις — από βία μέχρι χειριστική συμπεριφορά — γεγονός που καθιστά τη διαδικασία του ραντεβού ακόμη πιο περίπλοκη.

«Οι γυναίκες έχουν πλέον τον έλεγχο — συναισθηματικά και πρακτικά — και αυτό κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα», καταλήγει.

Μια νέα πραγματικότητα στις σχέσεις

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι σύνθετη: από τη μία πλευρά, αυξημένες απαιτήσεις και μεγαλύτερη ευαισθησία γύρω από τις σχέσεις και από την άλλη, μια αίσθηση αβεβαιότητας — ιδιαίτερα για τους άνδρες.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το σύγχρονο dating δεν θυμίζει σε τίποτα το παρελθόν.

Και το ερώτημα παραμένει ανοιχτό: πρόκειται για εξέλιξη προς το καλύτερο — ή για ένα νέο, πιο δύσκολο τοπίο για όλους;

«Δεν υπήρξε ποτέ πιο δύσκολο να είσαι single»

Δεν υπήρξε ποτέ πιο δύσκολη περίοδος για να είναι κανείς single. Σύμφωνα με στοιχεία του Pew Research Center το 2020, η πλειονότητα των ανθρώπων στην «αγορά» των ραντεβού — άνδρες και γυναίκες, κάθε ηλικίας και από κάθε περιοχή — δήλωναν ότι η ερωτική τους ζωή δεν πηγαίνει καλά.

Οι λόγοι, ωστόσο, διαφέρουν ανά φύλο: οι άνδρες ανέφεραν ότι δυσκολεύονται να προσεγγίσουν κάποιον ενώ οι γυναίκες ότι δυσκολεύονται να βρουν κάποιον που να θέλει το ίδιο είδος σχέσης και να «πληροί τα στάνταρ τους».

Η «θετική επανατοποθέτηση» της γυναικείας μοναχικότητας

Πιο πρόσφατη έρευνα από το Manchester Metropolitan University δείχνει ότι η εργένικη ζωή για τις γυναίκες έχει επαναπροσδιοριστεί ως κάτι θετικό και ενδυναμωτικό.

Αντίθετα, πολλοί άνδρες που επιλέγουν να είναι μόνοι δεν νιώθουν ότι μπορούν να συμμεριστούν αυτή τη θετικότητα. Όπως σημειώνει η κοινωνιολόγος Alicia Denby, οι άνδρες συχνά εγκλωβίζονται ανάμεσα σε δύο στερεότυπα:

είτε ο ανέμελος εργένης

είτε ο κοινωνικά απομονωμένος «incel»

«Δεν ξέρω πια τι θέλουν οι γυναίκες»

Ο 51χρονος Simon από τα West Midlands, περιγράφει τη δική του εμπειρία από το online dating ως απογοητευτική.

Παρότι κάνει μερικά matches τον μήνα στο Tinder, οι συνομιλίες σπάνια οδηγούν κάπου.

«Έχω κουραστεί να προσπαθώ να καταλάβω τι κάνω λάθος», λέει.

«Μοιάζει σαν οι single άνδρες της ηλικίας μου να έχουν δαιμονοποιηθεί — σαν να είμαστε όλοι incels».

Παρότι στο παρελθόν είχε μακροχρόνιες σχέσεις, σήμερα νιώθει ότι: «Δεν ξέρω τι θέλουν οι γυναίκες και τα στάνταρ φαίνονται αδύνατο να καλυφθούν».

Ο ψυχολόγος Lee Chambers εξηγεί ότι η μετάβαση στο online dating έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τις σχέσεις.

«Πολλοί νέοι άνδρες αισθάνονται ότι η προσπάθεια δεν αξίζει πλέον», λέει.

Ένα από τα προβλήματα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι οι άνδρες συχνά έχουν πιο «ρηχές» σχέσεις, γεγονός που οδηγεί σε απομόνωση — κάτι που επηρεάζει και τις ρομαντικές τους σχέσεις.

Δεν είναι τυχαίο, όπως σημειώνει, ότι αυξάνεται το ενδιαφέρον για AI συντροφιές, ειδικά μεταξύ νεαρών ανδρών.

Όταν οι γυναίκες γίνονται «μυστήριο»

Η relationship coach Rachel New επισημαίνει ότι η απουσία φιλικών σχέσεων με γυναίκες μπορεί να ενισχύσει στερεότυπα.

«Γίνεται πιο εύκολο να βλέπεις τις γυναίκες ως “μυστηριώδεις”, “απαιτητικές” ή “ασυνεπείς”, ειδικά όταν αυτό ενισχύεται από τα social media», λέει.

Η αίσθηση ότι «οι γυναίκες έχουν το πάνω χέρι»

Ο Chambers μιλά και για μια διάχυτη αντίληψη ότι στο dating οι γυναίκες έχουν περισσότερες επιλογές.

Σύμφωνα με αυτή τη λογική: μια μικρή ομάδα «ελκυστικών» γυναικών έχει πολλές επιλογές αλλά ακόμη και γυναίκες με λιγότερα «συμβατικά» χαρακτηριστικά θεωρείται ότι έχουν περισσότερες επιλογές από τους μέσους άνδρες ενώ λίγοι «προνομιούχοι» άνδρες συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Αυτές οι θεωρίες, όπως λέει, ενισχύουν την ιδέα ότι οι γυναίκες έχουν υπερβολικές απαιτήσεις και ότι «δεν υπάρχει ελπίδα για τους υπόλοιπους».

Το internet επιδεινώνει το πρόβλημα

Η dating coach Hayley Quinn τονίζει ότι πάντα υπήρχαν άνθρωποι που δυσκολεύονταν στο dating, αλλά το διαδίκτυο έκανε την κατάσταση πιο περίπλοκη.

«Η ανδρόσφαιρα κάνει τους άνδρες να νιώθουν απομονωμένοι ή να πιστεύουν ότι υπάρχει μια “συνωμοσία” γύρω από τις γυναίκες», εξηγεί.

Αυτό οδηγεί, όπως λέει, σε μια νοοτροπία θυματοποίησης που τελικά επιδεινώνει την κατάσταση.

Άγχος προσέγγισης και φόβος παρεξήγησης

Ένα ακόμη μεγάλο εμπόδιο ο φόβος προσέγγισης (το λεγόμενο approach anxiety).

Πολλοί άνδρες φοβούνται: μήπως θεωρηθούν ενοχλητικοί, μήπως παρεξηγηθούν

ακόμη και μήπως υπάρξουν επαγγελματικές συνέπειες

Αποτέλεσμα; Το online dating μοιάζει η μόνη ασφαλής επιλογή — αλλά και αυτή είναι προβληματική.

«Το dating έχει γίνει… τρομακτικό»

Ο 31χρονος George περιγράφει την εμπειρία του ως αγχωτική και αποθαρρυντική.

«Νιώθω ότι πρέπει να αποδείξω την αξία μου πριν καν γνωρίσω κάποια», λέει. Όπως εξηγεί, ακόμη και απλές κινήσεις έχουν φορτιστεί:

να πληρώσει τον λογαριασμό

να προσφερθεί να συνοδεύσει κάποια στο σπίτι

«Φοβάμαι μήπως θεωρηθώ creepy», σημειώνει. Για τον ίδιο, το dating δεν είναι πλέον διασκεδαστικό, αλλά: «ένα αναγκαίο κακό».

Γιατί οι γυναίκες είναι πιο επιφυλακτικές

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η επιφυλακτικότητα των γυναικών δεν είναι τυχαία.

Σύμφωνα με την ερευνήτρια Anna Brown, η πλειονότητα των γυναικών — αλλά και το 35% των ανδρών — έχει βιώσει κάποια μορφή παρενόχλησης σε ραντεβού.

Αυτό εξηγεί γιατί πολλές γυναίκες προσεγγίζουν το dating με μεγαλύτερη προσοχή.

Μια γενιά που φοβάται τις σχέσεις

Ο 18χρονος Christopher περιγράφει μια ακόμη πιο περίπλοκη πραγματικότητα για τη νεότερη γενιά.

Αναφέρει ότι ακόμη και οι γονείς ενθαρρύνουν τα παιδιά να εξασφαλίζουν «γραπτή συναίνεση» μέσω μηνυμάτων.

«Οι σχέσεις μοιάζουν τρομακτικές και κουραστικές», λέει. Και προσθέτει ότι ακόμη και όταν κάτι φαίνεται να πηγαίνει καλά, συχνά «σβήνει» χωρίς εξήγηση.

Υπάρχει διέξοδος; Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η λύση βρίσκεται:

στη βελτίωση της επικοινωνίας

στην ενίσχυση της κοινωνικής νοημοσύνης

και στην εκπαίδευση γύρω από τις σχέσεις

«Θα έπρεπε να υπάρχει ένα μάθημα σχέσεων στο σχολείο», λέει η Rachel New.

Παράλληλα, ο Chambers βλέπει ήδη σημάδια αλλαγής: επιστροφή σε γνωριμίες από κοντά και προσπάθειες για πιο αυθεντικές συνδέσεις.

Ένα μεταβατικό στάδιο

Όπως φαίνεται, βρισκόμαστε σε μια περίοδο μετάβασης.

Ανάμεσα σε υψηλά standards, επιρροές από τα social media και παλιές πληγές, το σύγχρονο dating γίνεται όλο και πιο περίπλοκο.

Το ερώτημα, όμως, παραμένει: είναι αυτό το τίμημα της προόδου — ή απλώς μια φάση πριν βρεθεί μια νέα ισορροπία;

