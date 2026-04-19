Μετενσάρκωση: Παιδιά που ισχυρίζονται ότι θυμούνται την προηγούμενη ζωή τους

Πρόκειται για ιστορίες που έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση, όμως παραμένουν αμφιλεγόμενες, καθώς δεν έχουν αποδειχθεί επιστημονικά και αρκετοί ερευνητές θεωρούν ότι μπορεί να εξηγούνται και με πιο φυσικούς ή ψυχολογικούς τρόπους

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Τρία παιδιά από διαφορετικές χώρες ισχυρίζονται ότι θυμούνται λεπτομέρειες από προηγούμενες ζωές τους, προκαλώντας ενδιαφέρον και συζητήσεις.
  • Στην Αγγλία, δίδυμα κορίτσια φέρεται να αναγνώριζαν μέρη και αντικείμενα της ζωής δύο κοριτσιών που σκοτώθηκαν σε τροχαίο πριν τη γέννησή τους.
  • Ο μικρός Τζέιμς περιέγραφε λεπτομέρειες για πιλότο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, στοιχεία που συνδέθηκαν με πραγματικό πρόσωπο.
  • Η Shanti Devi στην Ινδία ανέφερε ακριβείς πληροφορίες για την προηγούμενη ζωή της, τις οποίες επιβεβαίωσε επιτροπή ερευνητών της εποχής.
  • Παρόλο που οι ιστορίες αυτές παραμένουν δημοφιλείς, δεν υπάρχει επιστημονική επιβεβαίωση και ερμηνεύονται είτε ως ανεξήγητα φαινόμενα είτε ως ψυχολογικές ή κοινωνικές επιρροές.
Η ιδέα της μετενσάρκωσης έχει απασχολήσει για δεκαετίες ερευνητές και κοινό, ιδιαίτερα μέσα από ιστορίες παιδιών που φαίνεται να θυμούνται λεπτομέρειες από μια ζωή πριν από τη γέννησή τους.

Η εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» της τηλεόρασης του Alpha έφερε στο προσκήνιο, ξανά μετά από δεκαετίες, τρεις από τις πιο γνωστές τέτοιες περιπτώσεις που έχουν παρουσιαστεί διεθνώς. Πρόκειται για ιστορίες που έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση, όμως παραμένουν αμφιλεγόμενες, καθώς δεν έχουν αποδειχθεί επιστημονικά και αρκετοί ερευνητές θεωρούν ότι μπορεί να εξηγούνται και με πιο φυσικούς ή ψυχολογικούς τρόπους.

Η υπόθεση των διδύμων Πόλοκ (Αγγλία)

Στο Χέξαμ της Αγγλίας, δύο μικρά κορίτσια σκοτώθηκαν σε τροχαίο το 1957. Λίγο μετά, οι γονείς τους απέκτησαν δίδυμα κορίτσια. Καθώς μεγάλωναν, τα παιδιά έδειχναν να αναγνωρίζουν μέρη της πόλης όπου δεν είχαν ζήσει ποτέ και να θυμούνται αντικείμενα των προηγούμενων παιδιών.

Επίσης παρουσίαζαν παρόμοιες προτιμήσεις και συμπεριφορές. Οι γονείς τους, αρχικά σκεπτικοί, άρχισαν να προβληματίζονται όταν τα παιδιά περιέγραφαν λεπτομέρειες για το δυστύχημα και την παλιά τους ζωή. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει επιστημονική επιβεβαίωση, ενώ έχει προταθεί ότι μπορεί να είχαν επηρεαστεί από οικογενειακές αφηγήσεις.

Η περίπτωση του μικρού Τζέιμς (ΗΠΑ)

Ο Τζέιμς, από πολύ μικρή ηλικία, είχε έντονη εμμονή με στρατιωτικά αεροπλάνα και άρχισε να περιγράφει επαναλαμβανόμενους εφιάλτες πτώσης αεροσκάφους. Με την πάροδο του χρόνου έδινε συγκεκριμένες πληροφορίες για αεροπλάνα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ονόματα προσώπων και επιχειρήσεις στον Ειρηνικό.

Κάποια στοιχεία φαίνεται να ταυτίστηκαν με πραγματικό πιλότο που σκοτώθηκε στον πόλεμο. Η ιστορία προκάλεσε μεγάλη δημοσιότητα, όμως παραμένει αμφιλεγόμενη, καθώς δεν έχει επιβεβαιωθεί και βασίζεται κυρίως σε μαρτυρίες.

Η Shanti Devi

Η Shanti Devi γεννήθηκε το 1926 στην Ινδία και από παιδί υποστήριζε ότι θυμόταν την προηγούμενη ζωή της ως παντρεμένη γυναίκα με το όνομα Lugdi, που είχε πεθάνει πριν από τη γέννησή της. Ανέφερε λεπτομέρειες για την οικογένεια, το σπίτι και τη ζωή της προηγούμενης ύπαρξης. Μια επιτροπή ερευνητών της εποχής την εξέτασε και τη μετέφερε στην πόλη που περιέγραφε, όπου φέρεται να αναγνώρισε το σπίτι και πρόσωπα της παλιάς της ζωής. Η περίπτωση έγινε ιδιαίτερα γνωστή στην Ινδία και αναφέρθηκε ακόμη και από τον Μαχάτμα Γκάντι, όμως και αυτή παραμένει αντικείμενο συζήτησης χωρίς οριστική επιστημονική απόδειξη.

Οι τρεις αυτές ιστορίες, δεκαετίες μετά, παραμένουν από τις πιο συζητημένες υποθέσεις γύρω από το μυστήριο της μετενσάρκωσης...

