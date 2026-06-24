Μια επικείμενη έκρηξη στο βαθύ Διάστημα: Ένα νέο άστρο πρόκειται να εμφανιστεί στον ουρανό

Ο μηχανισμός μιας επαναλαμβανόμενης νόβα

Δημήτρης Δρίζος

Μια επικείμενη έκρηξη στο βαθύ Διάστημα: Ένα νέο άστρο πρόκειται να εμφανιστεί στον ουρανό
WHAT THE FACT
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Καθώς κοιτάζουμε τον νυχτερινό ουρανό, ίσως σύντομα γίνουμε μάρτυρες ενός κοσμικού θεάματος που οι περισσότεροι άνθρωποι θα δουν μόνο μία φορά στη ζωή τους.

Στα ψυχρά και σκοτεινά βάθη του Διαστήματος, περίπου 3.000 έτη φωτός μακριά από το Ηλιακό μας Σύστημα, το αστρικό σύστημα T Coronae Borealis βρίσκεται στα πρόθυρα μιας γιγαντιαίας θερμοπυρηνικής έκρηξης. Αυτή η ιστορική καταστροφή θα προκαλέσει κυριολεκτικά την εμφάνιση ενός «νέου» άστρου στον ουρανό, με τη φωτεινότητά του να ανταγωνίζεται εύκολα εκείνη του γνωστού Πολικού Αστέρα.

Οι προβλέψεις επικεντρώνονται στις αμέσως επόμενες εβδομάδες, ενώ ορισμένες πρόσφατες θεωρητικές εκτιμήσεις τοποθετούν την κορύφωση του φαινομένου ακόμη και αύριο, στις 25 Ιουνίου.

Ο μηχανισμός μιας επαναλαμβανόμενης νόβα

Το σύστημα που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του γεγονότος βασίζεται σε μια διαδικασία τόσο εντυπωσιακή όσο και καταστροφική. Το T Coronae Borealis αποτελεί κλασικό παράδειγμα επαναλαμβανόμενης νόβα, ενός εξαιρετικά σπάνιου φαινομένου, από το οποίο έχουν επιβεβαιωθεί μόλις πέντε περιπτώσεις σε ολόκληρο τον Γαλαξία μας.

Όλα ξεκινούν από την αλληλεπίδραση δύο ουράνιων σωμάτων που περιφέρονται το ένα γύρω από το άλλο: ενός πυκνού λευκού νάνου και ενός ερυθρού γίγαντα. Ο λευκός νάνος «τρέφεται» αδιάκοπα με υλικό που αποσπά από την ατμόσφαιρα του τεράστιου συνοδού του. Όταν η συσσωρευμένη μάζα φτάσει σε ένα κρίσιμο όριο, προκαλείται μια γιγαντιαία έκρηξη που εκτοξεύει βίαια το υλικό στο Διάστημα.

Μετά την έκρηξη, η διαδικασία συσσώρευσης υλικού ξεκινά ξανά. Κατά μέσο όρο, αυτός ο δραματικός κύκλος ολοκληρώνεται μία φορά κάθε 80 χρόνια, ενώ η τελευταία φορά που το φως αυτής της νόβα έφτασε στη Γη ήταν το 1946.

Πότε θα συμβεί η έκρηξη;

Η πρόβλεψη της ακριβούς στιγμής κατά την οποία η ακτινοβολία από ένα τόσο μακρινό γεγονός θα φτάσει στον πλανήτη μας είναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι επιστήμονες μελετούν εδώ και χρόνια τις μικρές διακυμάνσεις στη φωτεινότητα του συστήματος, προσπαθώντας να προβλέψουν την έκρηξη λαμβάνοντας υπόψη τους ρυθμούς συσσώρευσης ύλης.

Μια πρόσφατη μελέτη ερευνητή του Αστεροσκοπείου του Παρισιού εισήγαγε την πιθανή επίδραση ενός τρίτου, θεωρητικού ουράνιου σώματος στο σύστημα, προτείνοντας τέσσερα πιθανά χρονικά παράθυρα για την έκρηξη. Η τελευταία ημερομηνία που υποδεικνύει η συγκεκριμένη έρευνα είναι η 25η Ιουνίου 2026.

Παρότι πολλοί ειδικοί θεωρούν αδύνατο να προσδιοριστεί ο ακριβής μήνας ή η ακριβής ημέρα του φαινομένου, υπάρχει ευρεία συμφωνία ότι η έκρηξη μπορεί πλέον να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή.

Πώς να εντοπίσετε το άστρο στον ουρανό

Κατά τις περιόδους ηρεμίας, το σύστημα έχει μέσο φαινόμενο μέγεθος +10, γεγονός που το καθιστά αόρατο με γυμνό μάτι. Ωστόσο, στο αποκορύφωμα της έκρηξης η φωτεινότητά του θα αυξηθεί απότομα στο μέγεθος +2.

Για να το παρατηρήσετε, στρέψτε το βλέμμα σας προς τον αστερισμό του Βόρειου Στεφάνου (Corona Borealis), ένα ημικύκλιο αστέρων που βρίσκεται ψηλά στον καλοκαιρινό ουρανό, ανάμεσα στους αστερισμούς του Βοώτη και του Ηρακλή.

Για να εντοπίσετε το σημείο πριν η νόβα γίνει ιδιαίτερα φωτεινή, αναζητήστε το άστρο Έψιλον του Βόρειου Στεφάνου (Epsilon Coronae Borealis), το δεύτερο αστέρι από τα αριστερά στο ημικυκλικό σχήμα. Μετακινώντας το βλέμμα σας περίπου μία μοίρα προς τα κάτω και δεξιά, θα βρείτε το ακριβές σημείο όπου αναμένεται να εμφανιστεί η νόβα.

1782282997594-967173636-clipboard06-24-202601.jpg

Πόσο καιρό θα παραμείνει ορατή;

Μόλις η έκρηξη εκδηλωθεί πλήρως, η μέγιστη φωτεινότητά της δεν θα διαρκέσει πολύ. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η λάμψη της θα παραμείνει ορατή με γυμνό μάτι για λιγότερο από μία εβδομάδα.

Στη συνέχεια, η φωτεινότητά της θα αρχίσει να εξασθενεί σταδιακά, καθιστώντας απαραίτητη τη χρήση καλών κιαλιών για την παρακολούθησή της τις επόμενες ημέρες.

Όσοι επιθυμούν να θαυμάσουν το σπάνιο αυτό φαινόμενο καλό θα ήταν να παρακολουθούν τον ουρανό κάθε βράδυ, περιμένοντας τη σύντομη εμφάνιση της T Coronae Borealis πριν το άστρο χαθεί ξανά στο κοσμικό σκοτάδι για άλλα 80 χρόνια.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:00ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Επιμένει ότι το Ιράν δεν θα επιβάλλει διόδια στα Στενά του Ορμούζ

10:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τάκης Γκώνιας: Η καριέρα του στο ποδόσφαιρο και την προπονητική

10:56ΚΟΣΜΟΣ

«Ξεκίνησε εξωγήινη εισβολή»: Το μήνυμα που έλαβαν εκατομμύρια Βραζιλιάνοι

10:55ANNOUNCEMENTS

Τελευταία αγωνιστική των ομίλων στο Παγκόσμιο με Super ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Renault 4 TROOP: Το Rafale μετατρέπεται σε κινητό κέντρο διοίκησης

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Πανικός σε πτήση προς τα Χανιά: Δύο συλλήψεις μετά από επεισόδιο – Τραυματίστηκε αστυνομικός

10:45WHAT THE FACT

Η «πιο βαρετή επιχείρηση» στον κόσμο: Αποφέρει κέρδη άνω του 40%

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: 68.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα εν μέσω καύσωνα - Η Τρίτη ήταν η πιο ζεστή μέρα από το 1947

10:30ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πέθανε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Τάκης Γκώνιας

10:28ΕΥ ΖΗΝ

Νερό, ηλεκτρολύτες ή γάλα; Τι πρέπει να πίνετε σε μεγάλη ζέστη

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Το πιλοτικό σχέδιο που πρότειναν οι ΗΠΑ για αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για την 36χρονη γιατρό που πέθανε στη γέννα του παιδιού της - «Χάσαμε τη Μαγδούλα μας»

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Τρίπολη: Κέφι, χορός και ζωντάνια στην αναβίωση του εθίμου του Άη–Γιάννη του Κλήδονα

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Καύσωνας στην Ευρώπη: Στο «κόκκινο» τα ενεργειακά δίκτυα - Ρεκόρ στις τιμές ρεύματος

10:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο εμβληματικός φίλαθλος «άγαλμα» του Κονγκό έφτασε στο Μουντιάλ - Ποιος είναι ο «Λουμούμπα»

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Στην ανακρίτρια δύο προφυλακισμένοι συγγενείς του Φανούρη Καργάκη για τη βόμβα

10:00ΕΛΛΑΔΑ

CRM: Ο πολίτης στο επίκεντρο μιας νέας, ενιαίας εμπειρίας εξυπηρέτησης

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Το βίντεο – απάντηση στους επικριτές του για τη συμφωνία με το Ιράν

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Οι φάλαινες «μιλάνε» διαφορετικές γλώσσες σε διαφορετικές πλευρές της Μεσογείου

09:50WHAT THE FACT

Τι τελευταίο γεύμα ζητούν οι μελλοθάνατοι πριν από την εκτέλεση – Το αίτημα που απορρίπτεται πάντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:30ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πέθανε ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Τάκης Γκώνιας

07:46ΚΟΣΜΟΣ

Αυτή η «άχρηστη» συσκευή καταναλώνει περισσότερο ρεύμα από ψυγείο και τηλεόραση μαζί

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για την 36χρονη γιατρό που πέθανε στη γέννα του παιδιού της - «Χάσαμε τη Μαγδούλα μας»

09:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινά 48ώρη αστάθεια με χαλάζι και καταιγίδες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 24 Ιουνίου: Ποιοι κατεβάζουν ρολά – Οι κλάδοι που συμμετέχουν – Τι ισχύει για τα μέσα μεταφοράς

08:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήθηκε ο Κοκοτσάκης από το κόμμα Καρυστιανού - «Δεν είναι το κίνημα πολιτών που οραματιστήκαμε»

06:57ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ουγγαρία: Κανίβαλος συνέλεγε πτώματα από νεκροταφεία για να τα τρώει

10:05ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο εμβληματικός φίλαθλος «άγαλμα» του Κονγκό έφτασε στο Μουντιάλ - Ποιος είναι ο «Λουμούμπα»

22:15ΚΟΣΜΟΣ

Έκπληκτοι οι επιστήμονες: Μετεωρίτης στην Σαχάρα αποκαλύπτει την ύπαρξη «χαμένου» πλανήτη από τις απαρχές του ηλιακού μας συστήματος

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Το μετάνιωσα, ζητώ συγγνώμη» λέει τώρα ο καθ΄ ομολογίαν δολοφόνος της 45χρονης

10:28ΕΥ ΖΗΝ

Νερό, ηλεκτρολύτες ή γάλα; Τι πρέπει να πίνετε σε μεγάλη ζέστη

08:39ΚΟΣΜΟΣ

«Καμίνι» η Ευρώπη: Ο φονικός καύσωνας σπάει ρεκόρ και απειλεί με γενικευμένα μπλακ άουτ

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δάνεια νόμου Κατσέλη: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη νέα ρύθμιση

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Κατσαρίδες «πνίγουν» το Ηράκλειο - Διαμαρτυρίες και ανησυχία κατοίκων

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Πάντειο: Βίντεο-ντοκουμέντο με τον επιδειξία που παρενόχλησε σεξουαλικά 26χρονη σε υπόγεια διάβαση

09:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Τα εξαφανισμένα 25 κιλά κοκαΐνη από τη Βαρκελώνη, η απαγωγή και τα ισόβια

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (24/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαιόλαδο: Προς μία εξαιρετική χρονιά μετά το απογοητευτικό 2025 – Τι σημαίνει για τις τιμές στο ράφι

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Τι κάνουν στην Κύπρο με τους τόνους λαγοκέφαλου που πιάνουν κάθε χρόνο - Έχουν εξολοθρεύσει τεράστιους πληθυσμούς

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Σίδνεϊ: 34χρονη γυναίκα ξύπνησε από τεχνητό κώμα μια εβδομάδα μετά από επίθεση καρχαρία - Το συγκινητικό «σ'αγαπώ» στους δικούς της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ