Το «Σπαθί του Ουρανού»: Αυτό είναι το ψηλότερο δέντρο των 1.000 ετών που σχίζει τα σύννεφα

Πώς οι επιστήμονες εντόπισαν με λέιζερ τον κρυμμένο «Άρχοντα των Δασών» και γιατί κρατούν επτασφράγιστο μυστικό την τοποθεσία του

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Το «Σπαθί του Ουρανού»: Αυτό είναι το ψηλότερο δέντρο των 1.000 ετών που σχίζει τα σύννεφα
WHAT THE FACT
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  • Επιστήμονες ανακάλυψαν στην κεντρική Ταϊβάν το ψηλότερο καταγεγραμμένο δέντρο της Ανατολικής Ασίας, μία Taiwania cryptomerioides ύψους 84,1 μέτρων.
  • Η ηλικία του δέντρου εκτιμάται ότι «αγγίζει» ή ξεπερνά τα 1.000 έτη και το όνομά του είναι «Σπαθί του Ουρανού του Ποταμού Νταάν».
  • Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε με τη χρήση τεχνολογίας LiDAR και απαιτητική πεζοπορία σε δύσβατα φαράγγια για την επιβεβαίωση του ύψους.
  • Το δέντρο φιλοξενεί σπάνια φυτικά είδη και τοπική πανίδα, ενώ λειτουργεί ως σημαντικός αποθηκευτής διοξειδίου του άνθρακα, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.
  • Η τοποθεσία του δέντρου διατηρείται μυστική για την προστασία του οικοσυστήματος και του αρχαίου αυτού οργανισμού.
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Στα βάθη των παρθένων και δύσβατων δασών της κεντρικής Ταϊβάν, ορθώνεται ένας νέος, επιβλητικός πράσινος «γίγαντας». Ομάδα επιστημόνων και ερευνητές ανακάλυψαν πρόσφατα το ψηλότερο καταγεγραμμένο δέντρο σε ολόκληρη την Ανατολική Ασία: Μία αρχαία ταϊβάνια (Taiwania cryptomerioides) που στέκει σε ύψος των 84,1 μέτρων.

Το δέντρο, που ονομάστηκε ποιητικά «Το Σπαθί του Ουρανού του Ποταμού Νταάν» (Heaven Sword of the Da’an River), ξεπερνά σε μέγεθος ένα σύγχρονο κτήριο 25 ορόφων, ενώ, η ηλικία του υπολογίζεται ότι «αγγίζει» ή και ξεπερνά τα 1.000 έτη.

Αυτή η σπουδαία ανακάλυψη ήταν αποτέλεσμα μίας εξαιρετικά οργανωμένης επιστημονικής αποστολής με τίτλο The Taiwan Champion Trees Project. Με επικεφαλής τη διακεκριμένη Δρ. Ρεμπέκα Σου από το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών της Ταϊβάν (TFRI) και σε συνεργασία με το εθνικό πανεπιστήμιο Cheng Kung, η ερευνητική ομάδα επιστράτευσε τεχνολογία αιχμής LiDAR (Light Detection and Ranging).

Μέσω εναέριων σαρώσεων με ακτίνες λέιζερ, οι επιστήμονες κατάφεραν να χαρτογραφήσουν με απόλυτη ακρίβεια το ανάγλυφο των ορεινών όγκων, εντοπίζοντας τις κορυφές εκείνες που ξεχώριζαν σαν πύργοι πάνω από τον υπόλοιπο δασικό θόλο της χώρας.

Όταν τα ψηφιακά δεδομένα υπέδειξαν την ύπαρξη ενός ασυνήθιστου «γίγαντα» στην ανώτερη λεκάνη απορροής του ποταμού Νταάν, άρχισε το πιο απαιτητικό και επικίνδυνο σκέλος της επιχείρησης. Ομάδα έμπειρων ορειβατών, δασολόγων και επιστημόνων πραγματοποίησε μία εξαντλητική πεζοπορία 20 χιλιομέτρων μέσα από βαθιά, απόκρημνα φαράγγια και ορμητικά ποτάμια.

Μόλις έφτασαν στη βάση του αιωνόβιου κορμού, επαγγελματίες αναρριχητές δέντρων σκαρφάλωσαν με ειδικό εξοπλισμό μέχρι την κορυφή του. Από εκεί, έριξαν μία φυσική μεζούρα μέχρι το έδαφος για να επιβεβαιώσουν το ακριβές ύψος των 84,1 μέτρων, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

Το όνομα «Σπαθί του Ουρανού» είναι άκρως συμβολικό. Αποτελεί έμπνευση από το θρυλικό, πανίσχυρο όπλο που πρωταγωνιστεί στα διάσημα μυθιστορήματα πολεμικών τεχνών (Wuxia) του Κινέζου συγγραφέα, Τζιν Γιονγκ.

Η στενή, ευθύγραμμη και κατακόρυφη σιλουέτα του δέντρου, που μοιάζει να σχίζει τα σύννεφα καθώς υψώνεται προς τον ουρανό, δικαιώνει απόλυτα αυτόν τον επιβλητικό τίτλο. Το συγκεκριμένο είδος, η Taiwania cryptomerioides, αποτελεί ένα ζωντανό απολίθωμα, καθώς η εξελικτική του γραμμή χρονολογείται πάνω από 100 εκατ. χρόνια νωρίτερα, από την εποχή των δεινοσαύρων.

Πέρα από το εντυπωσιακό του μέγεθος, το «Σπαθί του Ουρανού» είναι ένα αυτόνομο, πλούσιο οικοσύστημα. Στα κλαδιά του φιλοξενούνται σπάνια είδη ορχιδέας, ενδημικά βρύα και φτέρες, ενώ, το δέντρο προσφέρει ιδανικό καταφύγιο και τροφή για την τοπική πανίδα, όπως οι σπάνιοι ιπτάμενοι σκίουροι της Ταϊβάν.

Παράλληλα, λόγω της τεράστιας βιομάζας του, ο αρχαίος αυτός οργανισμός λειτουργεί ως ένας πολύτιμος «φύλακας» του περιβάλλοντος. Δέντρο τέτοιου βεληνεκούς απορροφά και αποθηκεύει ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα ισοδύναμες με ένα ολόκληρο στρέμμα νεότερου δάσους, αποτελώντας έναν φυσικό σύμμαχο στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.

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