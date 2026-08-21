Το «γιαπωνέζικο τρικ» που διώχνει τη ζέστη από το αυτοκίνητο σε λίγα δευτερόλεπτα

Snapshot Η θερμοκρασία στην καμπίνα ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου σε ηλιόλουστο σημείο μπορεί να φτάσει έως και 1,5 φορές πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος 39 βαθμών, η καμπίνα του αυτοκινήτου μπορεί να φτάσει έως και τους 60 βαθμούς Κελσίου.

Η μέθοδος «Ιαπωνικό Τρικ» περιλαμβάνει το άνοιγμα και κλείσιμο των πορτών σε συγκεκριμένη σειρά για να εξαεριστεί η καμπίνα πριν την οδήγηση.

Η εφαρμογή του «Ιαπωνικού Τρικ» μπορεί να μειώσει τη θερμοκρασία μέσα στο αυτοκίνητο έως και 8 βαθμούς Κελσίου σε λίγα λεπτά.

Η μείωση της θερμοκρασίας πριν την είσοδο στο όχημα βοηθά στην αποφυγή θερμικού σοκ και καθιστά τη μετακίνηση πιο ασφαλή και ανεκτή. Snapshot powered by AI

Η άνοδος της θερμοκρασίας συνεχίζεται με ένταση, καθώς οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι τις επόμενες ημέρες η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει κύμα καύσωνα με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο πλαίσιο αυτό, η μετακίνηση με αυτοκίνητο υπό τον καυτό ήλιο γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά όταν οι επιβάτες μπαίνουν σε ένα καυτές καμπίνα πριν λειτουργήσει ο κλιματισμός.

Έρευνες δείχνουν ότι όταν ένα αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο σε ηλιόλουστο σημείο, η θερμοκρασία στην καμπίνα του μπορεί να φτάσει έως και το 1,5 φορές πάνω σε σχέση με το περιβάλλον. Για παράδειγμα, όταν έξω το θερμόμετρο δείχνει 39 βαθμούς Κελσίου, μέσα στο αυτοκίνητο η θερμοκρασία μπορεί να αγγίξει ακόμα και τους 60 βαθμούς.

Σε αυτές τις συνθήκες, είναι σημαντικό οι οδηγοί και οι επιβάτες να εισέρχονται σε ένα όχημα με μειωμένη θερμοκρασία, ώστε να αποφευχθεί το έντονο θερμικό σοκ. Μία αποτελεσματική τεχνική που έχει γίνει γνωστή ως «Ιαπωνικό Τρικ» μπορεί να βοηθήσει στην αποβολή του καυτού αέρα από την καμπίνα πριν ξεκινήσει η διαδρομή.

Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει τα εξής βήματα: ο οδηγός ανοίγει την πόρτα του συνοδηγού και κατεβάζει το παράθυρο, κλείνει την πόρτα και στη συνέχεια μεταβαίνει στην πόρτα του οδηγού, όπου με κλειστό παράθυρο ανοίγει και κλείνει την πόρτα γρήγορα τουλάχιστον πέντε φορές. Με αυτόν τον τρόπο, οι πόρτες λειτουργούν ως χειροκίνητος εξαερισμός, απομακρύνοντας σημαντικό μέρος του θερμού αέρα.

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο YouTube παρουσιάζει αναλυτικά αυτή τη διαδικασία και καταδεικνύει την αποτελεσματικότητά της. Σύμφωνα με το παράδειγμα, η θερμοκρασία μέσα στο αυτοκίνητο μπορεί να μειωθεί έως και 8 βαθμούς Κελσίου μέσα σε λίγα λεπτά, γεγονός που κάνει τη μετακίνηση πιο ανεκτή και ασφαλή.